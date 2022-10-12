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В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022
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В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным
В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным
Россия никогда не отказывается от переговоров, но если ее партнеры не хотят идти на контакт, то и Москва навязываться не будет, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:36
2022-10-12T17:39
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
россия
москва
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия никогда не отказывается от переговоров, но если ее партнеры не хотят идти на контакт, то и Москва навязываться не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.Байден ранее заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Что касается высказываний Байдена, что он не видит смысла встречаться. Я могу сказать, что Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем, если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы себя не навязываем", - сказал Ушаков журналистам.
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юрий ушаков, джо байден, владимир путин, россия, москва, в мире
Юрий Ушаков, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Москва, В мире
17:36 12.10.2022 (обновлено: 17:39 12.10.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным

Ушаков: Россия никогда не отказывается от переговоров, но навязываться не будет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия никогда не отказывается от переговоров, но если ее партнеры не хотят идти на контакт, то и Москва навязываться не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.
Байден ранее заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Что касается высказываний Байдена, что он не видит смысла встречаться. Я могу сказать, что Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем, если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы себя не навязываем", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:34
Ушаков ответил поговоркой на вопрос об участии Путина в саммите G20
 
Юрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинРоссияМоскваВ мире
 
 
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