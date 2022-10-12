https://ria.ru/20221012/bayden-1823471013.html

В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным

В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле прокомментировали слова Байдена о переговорах с Путиным

Россия никогда не отказывается от переговоров, но если ее партнеры не хотят идти на контакт, то и Москва навязываться не будет, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:36

2022-10-12T17:36

2022-10-12T17:39

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

россия

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия никогда не отказывается от переговоров, но если ее партнеры не хотят идти на контакт, то и Москва навязываться не будет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена.Байден ранее заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Что касается высказываний Байдена, что он не видит смысла встречаться. Я могу сказать, что Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем, если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы себя не навязываем", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20221012/uchastie-1823468830.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий ушаков, джо байден, владимир путин, россия, москва, в мире