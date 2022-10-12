https://ria.ru/20221012/bayden-1823292619.html

WT: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина

WT: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 12.10.2022

WT: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне" из-за действий российского лидера Владимира Путина было крайне... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:09

2022-10-12T10:09

2022-10-12T20:30

в мире

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Недавнее заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне" из-за действий российского лидера Владимира Путина было крайне непредусмотрительным, пишет Washington Times. "Слова Байдена об Армагеддоне, которые были восприняты как упрек в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире. На этом фоне Белый дом поспешил разъяснить, что слова президента США неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, несмотря на все попытки Белого дома успокоить общественность, американцев бросило в дрожь от слов своего президента. "Не помогла снизить уровень беспокойства в США и последовавшая за словами Байдена информация о закупке Министерством здравоохранения на 290 миллионов долларов препарата Nplate, который предназначен для лечения повреждений клеток крови, возникших в результате радиационного поражения", — пишут журналисты. Поскольку Байден предупреждает об Армагеддоне, американцы не могут не съежиться от осознания того, что он сам внес значительный вклад в надвигающуюся угрозу, создав представление о том, что Соединенные Штаты больше не являются сверхдержавой, резюмировалось в материале. Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что это утверждение не опиралось на новые данные американской разведки. Спецслужбы США по-прежнему не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия, уточнили в Вашингтоне.В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, назвал риск ядерной войны весьма существенным. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221012/putin-1823284947.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822817555.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, нато