10:09 12.10.2022 (обновлено: 20:30 12.10.2022)
WT: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина
WT: слова президента Джо Байдена о ядерном Армагеддоне вызвали большой резонанс в мире
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Недавнее заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне" из-за действий российского лидера Владимира Путина было крайне непредусмотрительным, пишет Washington Times.
"Слова Байдена об Армагеддоне, которые были восприняты как упрек в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире. На этом фоне Белый дом поспешил разъяснить, что слова президента США неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте", — говорится в публикации.
"Слова Байдена об Армагеддоне, которые были восприняты как упрек в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире. На этом фоне Белый дом поспешил разъяснить, что слова президента США неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, несмотря на все попытки Белого дома успокоить общественность, американцев бросило в дрожь от слов своего президента.
"Не помогла снизить уровень беспокойства в США и последовавшая за словами Байдена информация о закупке Министерством здравоохранения на 290 миллионов долларов препарата Nplate, который предназначен для лечения повреждений клеток крови, возникших в результате радиационного поражения", — пишут журналисты.
Поскольку Байден предупреждает об Армагеддоне, американцы не могут не съежиться от осознания того, что он сам внес значительный вклад в надвигающуюся угрозу, создав представление о том, что Соединенные Штаты больше не являются сверхдержавой, резюмировалось в материале.
Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что это утверждение не опиралось на новые данные американской разведки. Спецслужбы США по-прежнему не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия, уточнили в Вашингтоне.
"Не помогла снизить уровень беспокойства в США и последовавшая за словами Байдена информация о закупке Министерством здравоохранения на 290 миллионов долларов препарата Nplate, который предназначен для лечения повреждений клеток крови, возникших в результате радиационного поражения", — пишут журналисты.
Поскольку Байден предупреждает об Армагеддоне, американцы не могут не съежиться от осознания того, что он сам внес значительный вклад в надвигающуюся угрозу, создав представление о том, что Соединенные Штаты больше не являются сверхдержавой, резюмировалось в материале.
Ранее американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что это утверждение не опиралось на новые данные американской разведки. Спецслужбы США по-прежнему не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия, уточнили в Вашингтоне.
В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, назвал риск ядерной войны весьма существенным. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.