https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html

Байден заявил о теме, которую хочет обсудить с Путиным

Байден заявил о теме, которую хочет обсудить с Путиным - РИА Новости, 12.10.2022

Байден заявил о теме, которую хочет обсудить с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:24

2022-10-12T04:24

2022-10-12T09:20

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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент", — заявил Байден в интервью CNN.Он при этом добавил, что готов был бы обсудить судьбу осужденной в США американской баскетболистки Бритни Грайнер. "Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить", — сказал Байден.В сентябре в Госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221011/bayden-1823256008.html

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