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Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/bakhmut-1823287062.html
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе
Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:33
2022-10-12T09:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
андрей марочко
артемовск (донецкая область)
донецкая народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения", - написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.
луганская народная республика
артемовск (донецкая область)
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луганская народная республика, безопасность, андрей марочко, артемовск (донецкая область), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Андрей Марочко, Артемовск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Донбасс
09:33 12.10.2022
 
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе

Офицер ЛНР Марочко: украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения", - написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.
Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьАндрей МарочкоАртемовск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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