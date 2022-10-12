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Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе
Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:33
2022-10-12T09:33
2022-10-12T09:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
андрей марочко
артемовск (донецкая область)
донецкая народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения", - написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.
луганская народная республика
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, безопасность, андрей марочко, артемовск (донецкая область), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Андрей Марочко, Артемовск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе
Офицер ЛНР Марочко: украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе