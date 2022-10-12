https://ria.ru/20221012/bakhmut-1823287062.html

Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе

Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские подразделения ГСЧС покинули Часов Яр в Бахмутском районе

Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:33

2022-10-12T09:33

2022-10-12T09:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

андрей марочко

артемовск (донецкая область)

донецкая народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Украинские подразделения ГСЧС покинули населенный пункт Часов Яр в Бахмутском районе, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Украинские подразделения МЧС покинули населенный пункт Часов Яр. Также отмечается массовый отток местного населения", - написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.

луганская народная республика

артемовск (донецкая область)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, безопасность, андрей марочко, артемовск (донецкая область), донецкая народная республика, донбасс