Рейтинг@Mail.ru
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221012/bahrain-1823400831.html
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне - РИА Новости, 12.10.2022
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне
Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:24
2022-10-12T15:24
культура
новости культуры
клим шипенко
валерий тодоровский
бахрейн
ближний восток
россия
роскино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_d57206c3fd809fc11d7d13e603daa0a5.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино"."17-18 октября в рамках кинофестиваля в Бахрейне (Bahrain Film Festival) будут показаны два российских фильма – комедия Клима Шипенко "Холоп" и балетная драма Валерия Тодоровского "Большой", — говорится в сообщении.Спецпоказы под брендом Russian Film Festival Spotlight в столице Бахрейна Манаме организованы "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрейн станет второй страной на Ближнем Востоке, где пройдет Russian Film Festival 2022 — в августе офлайн-показы российских картин "Пальма", "Первый снег" и "Француз" состоялись в Иордании.По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, которую цитирует пресс-служба, Бахрейн — важный партнер России на Ближнем Востоке. Планируется расширять взаимодействие с королевством в этой области.Шалыто отметила, что уже реализован образовательный проект по особенностям работы на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) для российских кинематографистов с привлечением специалистов Ближнего Востока."Интеграция в кинофестиваль Бахрейна и знакомство местных зрителей с современными российскими фильмами – еще один шаг к популяризации российского кино и наших талантов, актеров, режиссеров, в регионе", — резюмировала она.
https://ria.ru/20221012/kalatozov-1822855276.html
бахрейн
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_8e1ab5ecc84c59f66a58e9afe3b7c49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, клим шипенко, валерий тодоровский, бахрейн, ближний восток, россия, роскино, кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Клим Шипенко, Валерий Тодоровский, Бахрейн, Ближний Восток, Россия, Роскино, кинофестиваль
15:24 12.10.2022
 
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне

На Russian Film Festival, который впервые пройдет в Бахрейне в октябре, покажут "Холопа"

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино".
"17-18 октября в рамках кинофестиваля в Бахрейне (Bahrain Film Festival) будут показаны два российских фильма – комедия Клима Шипенко "Холоп" и балетная драма Валерия Тодоровского "Большой", — говорится в сообщении.
Спецпоказы под брендом Russian Film Festival Spotlight в столице Бахрейна Манаме организованы "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрейн станет второй страной на Ближнем Востоке, где пройдет Russian Film Festival 2022 — в августе офлайн-показы российских картин "Пальма", "Первый снег" и "Француз" состоялись в Иордании.
По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, которую цитирует пресс-служба, Бахрейн — важный партнер России на Ближнем Востоке. Планируется расширять взаимодействие с королевством в этой области.
"Культурный обмен между нашими странами уже происходит – к примеру, недавно представители Бахрейна принимали участие в Детском культурном форуме, проходившем в Москве, также запланировано несколько совместных культурных проектов. В целом, Ближний Восток сегодня находится в фокусе внимания нашей индустрии контента – за последние несколько месяцев российские проекты были представлены в ОАЭ в рамках рынка контента DISCOP Dubai и Иордании в рамках Russian Film Days", — рассказала она.
Шалыто отметила, что уже реализован образовательный проект по особенностям работы на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) для российских кинематографистов с привлечением специалистов Ближнего Востока.
"Интеграция в кинофестиваль Бахрейна и знакомство местных зрителей с современными российскими фильмами – еще один шаг к популяризации российского кино и наших талантов, актеров, режиссеров, в регионе", — резюмировала она.
Кадр из фильма Летят журавли - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:00Культура
Секрет фильма: почему "Летят журавли" — особенное военное кино
 
КультураНовости культурыКлим ШипенкоВалерий ТодоровскийБахрейнБлижний ВостокРоссияРоскинокинофестиваль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала