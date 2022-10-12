https://ria.ru/20221012/bahrain-1823400831.html
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне - РИА Новости, 12.10.2022
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне
Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:24
2022-10-12T15:24
2022-10-12T15:24
культура
новости культуры
клим шипенко
валерий тодоровский
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино"."17-18 октября в рамках кинофестиваля в Бахрейне (Bahrain Film Festival) будут показаны два российских фильма – комедия Клима Шипенко "Холоп" и балетная драма Валерия Тодоровского "Большой", — говорится в сообщении.Спецпоказы под брендом Russian Film Festival Spotlight в столице Бахрейна Манаме организованы "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрейн станет второй страной на Ближнем Востоке, где пройдет Russian Film Festival 2022 — в августе офлайн-показы российских картин "Пальма", "Первый снег" и "Француз" состоялись в Иордании.По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, которую цитирует пресс-служба, Бахрейн — важный партнер России на Ближнем Востоке. Планируется расширять взаимодействие с королевством в этой области.Шалыто отметила, что уже реализован образовательный проект по особенностям работы на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) для российских кинематографистов с привлечением специалистов Ближнего Востока."Интеграция в кинофестиваль Бахрейна и знакомство местных зрителей с современными российскими фильмами – еще один шаг к популяризации российского кино и наших талантов, актеров, режиссеров, в регионе", — резюмировала она.
https://ria.ru/20221012/kalatozov-1822855276.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, клим шипенко, валерий тодоровский, бахрейн, ближний восток, россия, роскино, кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Клим Шипенко, Валерий Тодоровский, Бахрейн, Ближний Восток, Россия, Роскино, кинофестиваль
Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне
На Russian Film Festival, который впервые пройдет в Бахрейне в октябре, покажут "Холопа"
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино".
"17-18 октября в рамках кинофестиваля в Бахрейне (Bahrain Film Festival) будут показаны два российских фильма – комедия Клима Шипенко "Холоп" и балетная драма Валерия Тодоровского "Большой", — говорится в сообщении.
Спецпоказы под брендом Russian Film Festival Spotlight в столице Бахрейна Манаме организованы "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрейн станет второй страной на Ближнем Востоке, где пройдет Russian Film Festival 2022 — в августе офлайн-показы российских картин "Пальма", "Первый снег" и "Француз" состоялись в Иордании.
По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, которую цитирует пресс-служба, Бахрейн — важный партнер России на Ближнем Востоке. Планируется расширять взаимодействие с королевством в этой области.
"Культурный обмен между нашими странами уже происходит – к примеру, недавно представители Бахрейна принимали участие в Детском культурном форуме, проходившем в Москве, также запланировано несколько совместных культурных проектов. В целом, Ближний Восток сегодня находится в фокусе внимания нашей индустрии контента – за последние несколько месяцев российские проекты были представлены в ОАЭ в рамках рынка контента DISCOP Dubai и Иордании в рамках Russian Film Days", — рассказала она.
Шалыто отметила, что уже реализован образовательный проект по особенностям работы на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) для российских кинематографистов с привлечением специалистов Ближнего Востока.
"Интеграция в кинофестиваль Бахрейна и знакомство местных зрителей с современными российскими фильмами – еще один шаг к популяризации российского кино и наших талантов, актеров, режиссеров, в регионе", — резюмировала она.