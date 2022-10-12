https://ria.ru/20221012/bahrain-1823400831.html

Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне

Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне - РИА Новости, 12.10.2022

Кинофестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне

Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:24

2022-10-12T15:24

2022-10-12T15:24

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клим шипенко

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Смотр Russian Film Festival впервые пройдет в Бахрейне, заявляет пресс-служба "Роскино"."17-18 октября в рамках кинофестиваля в Бахрейне (Bahrain Film Festival) будут показаны два российских фильма – комедия Клима Шипенко "Холоп" и балетная драма Валерия Тодоровского "Большой", — говорится в сообщении.Спецпоказы под брендом Russian Film Festival Spotlight в столице Бахрейна Манаме организованы "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ. Бахрейн станет второй страной на Ближнем Востоке, где пройдет Russian Film Festival 2022 — в августе офлайн-показы российских картин "Пальма", "Первый снег" и "Француз" состоялись в Иордании.По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, которую цитирует пресс-служба, Бахрейн — важный партнер России на Ближнем Востоке. Планируется расширять взаимодействие с королевством в этой области.Шалыто отметила, что уже реализован образовательный проект по особенностям работы на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) для российских кинематографистов с привлечением специалистов Ближнего Востока."Интеграция в кинофестиваль Бахрейна и знакомство местных зрителей с современными российскими фильмами – еще один шаг к популяризации российского кино и наших талантов, актеров, режиссеров, в регионе", — резюмировала она.

https://ria.ru/20221012/kalatozov-1822855276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, клим шипенко, валерий тодоровский, бахрейн, ближний восток, россия, роскино, кинофестиваль