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Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе - РИА Новости, 12.10.2022
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Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе
Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе - РИА Новости, 12.10.2022
Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе
Министерство обороны Азербайджана в среду обвинило армянскую сторону в обстреле строительной техники на границе, в Ереване эти сообщения назвали дезинформацией. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:38
2022-10-12T15:38
в мире
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владимир путин
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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана в среду обвинило армянскую сторону в обстреле строительной техники на границе, в Ереване эти сообщения назвали дезинформацией."12 октября в 12.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия различных калибров по нашей технике в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района (граница с Арменией – ред.), которая задействована в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры. Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, приняли ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.В свою очередь министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими силами азербайджанской строительной техники на границе."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 12 октября примерно 12.30 (11.30 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь по технике, проводившей строительные работы на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - написал в соцсетях пресс-секретарь военного ведомства республики Арам Торосян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221012/armeniya-1823313997.html
https://ria.ru/20221009/obstrel-1822607863.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ереван, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:38 12.10.2022
 
Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле строительной техники на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана в среду обвинило армянскую сторону в обстреле строительной техники на границе, в Ереване эти сообщения назвали дезинформацией.
"12 октября в 12.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия различных калибров по нашей технике в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района (граница с Арменией – ред.), которая задействована в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры. Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, приняли ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:19
Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду
В свою очередь министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими силами азербайджанской строительной техники на границе.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 12 октября примерно 12.30 (11.30 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь по технике, проводившей строительные работы на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - написал в соцсетях пресс-секретарь военного ведомства республики Арам Торосян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 15:20
Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле на границе
 
В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанЕреванСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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