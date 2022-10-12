Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле строительной техники на границе
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана в среду обвинило армянскую сторону в обстреле строительной техники на границе, в Ереване эти сообщения назвали дезинформацией.
"12 октября в 12.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия различных калибров по нашей технике в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района (граница с Арменией – ред.), которая задействована в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры. Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, приняли ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
В свою очередь министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими силами азербайджанской строительной техники на границе.
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 12 октября примерно 12.30 (11.30 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь по технике, проводившей строительные работы на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - написал в соцсетях пресс-секретарь военного ведомства республики Арам Торосян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.