https://ria.ru/20221012/azerbaydzhan-1823408140.html

Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе

Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе - РИА Новости, 12.10.2022

Азербайджан обвинил Армению в обстреле строительной техники на границе

Министерство обороны Азербайджана в среду обвинило армянскую сторону в обстреле строительной техники на границе, в Ереване эти сообщения назвали дезинформацией. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:38

2022-10-12T15:38

2022-10-12T15:38

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

армения

азербайджан

ереван

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

БАКУ, 12 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана в среду обвинило армянскую сторону в обстреле строительной техники на границе, в Ереване эти сообщения назвали дезинформацией."12 октября в 12.30 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия различных калибров по нашей технике в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района (граница с Арменией – ред.), которая задействована в строительных работах с целью восстановления инфраструктуры. Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, приняли ответные меры", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.В свою очередь министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими силами азербайджанской строительной техники на границе."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 12 октября примерно 12.30 (11.30 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь по технике, проводившей строительные работы на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией", - написал в соцсетях пресс-секретарь военного ведомства республики Арам Торосян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221012/armeniya-1823313997.html

https://ria.ru/20221009/obstrel-1822607863.html

армения

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе