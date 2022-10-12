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Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества - РИА Новости, 12.10.2022
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Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества
Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества - РИА Новости, 12.10.2022
Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Астане в среду в преддверии саммита глав государств содружества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:25
2022-10-12T18:25
в мире
мухтар тлеуберди
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
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астана
мид казахстана
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Астане в среду в преддверии саммита глав государств содружества, передает корреспондент РИА Новости.Председательствует на заседании заместитель премьер-министра, глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди. Открывая встречу, он напомнил, что она традиционно проходит перед заседанием совета глав государств СНГ."Нам предстоит рассмотреть и окончательно согласовать документы, вносимые на рассмотрение глав государств", - отметил министр.Тлеуберди сообщил, что в текущем году в рамках председательства Казахстана в СНГ все запланированные мероприятия проходят в плановом порядке. "В целом сотрудничество по всему спектру многосторонней повестки дня поддерживается на достаточно хорошем уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку и слаженную работу", - сказал он.Глава МИД Казахстана также выразил благодарность коллективу исполнительного комитета СНГ во главе с его руководителем Сергеем Лебедевым за координирующую работу по реализации приоритетов председательства Казахстана в содружестве.Пресс-служба МИД республики в понедельник сообщала, что участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств. Как ожидается, министры рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего саммита СНГ, а также заседания совета глав правительств содружества, запланированного на 28 октября в Астане.
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822803956.html
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в мире, мухтар тлеуберди, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), казахстан, астана, мид казахстана, снг
В мире, Мухтар Тлеуберди, Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции), Казахстан, Астана, МИД Казахстана, СНГ
18:25 12.10.2022
 
Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества

Главы МИД СНГ на заседании в Астане обсудят вопросы углубления сотрудничества

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Астане в среду в преддверии саммита глав государств содружества, передает корреспондент РИА Новости.
Председательствует на заседании заместитель премьер-министра, глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди. Открывая встречу, он напомнил, что она традиционно проходит перед заседанием совета глав государств СНГ.
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"Нам предстоит рассмотреть и окончательно согласовать документы, вносимые на рассмотрение глав государств", - отметил министр.
Тлеуберди сообщил, что в текущем году в рамках председательства Казахстана в СНГ все запланированные мероприятия проходят в плановом порядке. "В целом сотрудничество по всему спектру многосторонней повестки дня поддерживается на достаточно хорошем уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку и слаженную работу", - сказал он.
Глава МИД Казахстана также выразил благодарность коллективу исполнительного комитета СНГ во главе с его руководителем Сергеем Лебедевым за координирующую работу по реализации приоритетов председательства Казахстана в содружестве.
Пресс-служба МИД республики в понедельник сообщала, что участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств. Как ожидается, министры рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего саммита СНГ, а также заседания совета глав правительств содружества, запланированного на 28 октября в Астане.
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