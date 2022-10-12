https://ria.ru/20221012/astana-1823492771.html

Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества

Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества - РИА Новости, 12.10.2022

Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Астане в среду в преддверии саммита глав государств содружества, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:25

2022-10-12T18:25

2022-10-12T18:25

в мире

мухтар тлеуберди

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

казахстан

астана

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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Астане в среду в преддверии саммита глав государств содружества, передает корреспондент РИА Новости.Председательствует на заседании заместитель премьер-министра, глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди. Открывая встречу, он напомнил, что она традиционно проходит перед заседанием совета глав государств СНГ."Нам предстоит рассмотреть и окончательно согласовать документы, вносимые на рассмотрение глав государств", - отметил министр.Тлеуберди сообщил, что в текущем году в рамках председательства Казахстана в СНГ все запланированные мероприятия проходят в плановом порядке. "В целом сотрудничество по всему спектру многосторонней повестки дня поддерживается на достаточно хорошем уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку и слаженную работу", - сказал он.Глава МИД Казахстана также выразил благодарность коллективу исполнительного комитета СНГ во главе с его руководителем Сергеем Лебедевым за координирующую работу по реализации приоритетов председательства Казахстана в содружестве.Пресс-служба МИД республики в понедельник сообщала, что участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств. Как ожидается, министры рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего саммита СНГ, а также заседания совета глав правительств содружества, запланированного на 28 октября в Астане.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822803956.html

https://ria.ru/20221012/sammit-1823454190.html

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в мире, мухтар тлеуберди, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), казахстан, астана, мид казахстана, снг