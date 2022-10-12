Главы МИД СНГ обсудят вопросы углубления сотрудничества
Главы МИД СНГ на заседании в Астане обсудят вопросы углубления сотрудничества
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ проходит в Астане в среду в преддверии саммита глав государств содружества, передает корреспондент РИА Новости.
Председательствует на заседании заместитель премьер-министра, глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди. Открывая встречу, он напомнил, что она традиционно проходит перед заседанием совета глав государств СНГ.
"Нам предстоит рассмотреть и окончательно согласовать документы, вносимые на рассмотрение глав государств", - отметил министр.
Тлеуберди сообщил, что в текущем году в рамках председательства Казахстана в СНГ все запланированные мероприятия проходят в плановом порядке. "В целом сотрудничество по всему спектру многосторонней повестки дня поддерживается на достаточно хорошем уровне. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку и слаженную работу", - сказал он.
Глава МИД Казахстана также выразил благодарность коллективу исполнительного комитета СНГ во главе с его руководителем Сергеем Лебедевым за координирующую работу по реализации приоритетов председательства Казахстана в содружестве.
Пресс-служба МИД республики в понедельник сообщала, что участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, углубления сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств. Как ожидается, министры рассмотрят проекты документов, которые выносятся на подписание предстоящего саммита СНГ, а также заседания совета глав правительств содружества, запланированного на 28 октября в Астане.