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Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду - РИА Новости, 12.10.2022
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Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду
Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду - РИА Новости, 12.10.2022
Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду
Министерство обороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:19
2022-10-12T11:19
в мире
армения
азербайджан
баку
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду."Двенадцатого октября в 00.20 (23.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Отмечается, что в результате ответных действий армянских военных огонь был прекращен, с армянской стороны потерь нет. "На данный момент ситуация на границе относительно стабильная", - отметил Торосян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221012/odkb-1823292068.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
11:19 12.10.2022
 
Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду

Пресс-секретарь Минобороны Армении Торосян обвинил Баку в ночном обстреле на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду.
"Двенадцатого октября в 00.20 (23.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
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Отмечается, что в результате ответных действий армянских военных огонь был прекращен, с армянской стороны потерь нет. "На данный момент ситуация на границе относительно стабильная", - отметил Торосян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Полиция в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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В миреАрменияАзербайджанБакуСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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