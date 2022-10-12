https://ria.ru/20221012/armeniya-1823313997.html

Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду

Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду - РИА Новости, 12.10.2022

Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле на границе в ночь на среду

Министерство обороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:19

2022-10-12T11:19

2022-10-12T11:19

в мире

армения

азербайджан

баку

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 12 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении обвинило Баку в обстреле армянских позиций на границе в ночь на среду."Двенадцатого октября в 00.20 (23.20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.Отмечается, что в результате ответных действий армянских военных огонь был прекращен, с армянской стороны потерь нет. "На данный момент ситуация на границе относительно стабильная", - отметил Торосян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221012/odkb-1823292068.html

https://ria.ru/20221012/azerbaydzhan-1823307946.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, ситуация на армяно-азербайджанской границе