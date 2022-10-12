https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html

Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр

Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр - РИА Новости, 12.10.2022

Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр

Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:09

2022-10-12T09:09

2022-10-12T09:29

в мире

россия

ангола

москва

аугушту да силва кунья

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."У нас есть в России посольство, представляющее наши интересы, и можно сказать, что правительства Анголы и России, несомненно, проводят переговоры и решают данный вопрос", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, осложнилось ли сотрудничество двух стран из-за санкций Запада.Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в логистике, доставке оборудования, министр заявил: "Правительства наших стран ведут работу для поддержки связи между нашими странами для дальнейшего развития".Ранее в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал, что, несмотря на давление Запада, в отношениях Москвы и Луанды сложностей нет. Он же заявил, что предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>

https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, ангола, москва, аугушту да силва кунья