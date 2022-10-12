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Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр - РИА Новости, 12.10.2022
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:09
2022-10-12T09:29
в мире
россия
ангола
москва
аугушту да силва кунья
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."У нас есть в России посольство, представляющее наши интересы, и можно сказать, что правительства Анголы и России, несомненно, проводят переговоры и решают данный вопрос", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, осложнилось ли сотрудничество двух стран из-за санкций Запада.Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в логистике, доставке оборудования, министр заявил: "Правительства наших стран ведут работу для поддержки связи между нашими странами для дальнейшего развития".Ранее в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал, что, несмотря на давление Запада, в отношениях Москвы и Луанды сложностей нет. Он же заявил, что предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры &gt;&gt;
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
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в мире, россия, ангола, москва, аугушту да силва кунья
В мире, Россия, Ангола, Москва, Аугушту да Силва Кунья
09:09 12.10.2022 (обновлено: 09:29 12.10.2022)
 
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр

Министр связи Оливейра: Ангола продолжает сотрудничество с Россией в условиях санкций

© Angola PressМинистр связи Анголы Мариу Оливейра
Министр связи Анголы Мариу Оливейра
© Angola Press
Министр связи Анголы Мариу Оливейра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.
"У нас есть в России посольство, представляющее наши интересы, и можно сказать, что правительства Анголы и России, несомненно, проводят переговоры и решают данный вопрос", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, осложнилось ли сотрудничество двух стран из-за санкций Запада.
Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в логистике, доставке оборудования, министр заявил: "Правительства наших стран ведут работу для поддержки связи между нашими странами для дальнейшего развития".
Ранее в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал, что, несмотря на давление Запада, в отношениях Москвы и Луанды сложностей нет. Он же заявил, что предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России.
Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
06:41
Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
 
В миреРоссияАнголаМоскваАугушту да Силва Кунья
 
 
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