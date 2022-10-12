https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр - РИА Новости, 12.10.2022
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:09
2022-10-12T09:09
2022-10-12T09:29
в мире
россия
ангола
москва
аугушту да силва кунья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823227106_0:85:1255:791_1920x0_80_0_0_f948274741188bf6dfdc123ae3ba5932.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."У нас есть в России посольство, представляющее наши интересы, и можно сказать, что правительства Анголы и России, несомненно, проводят переговоры и решают данный вопрос", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, осложнилось ли сотрудничество двух стран из-за санкций Запада.Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в логистике, доставке оборудования, министр заявил: "Правительства наших стран ведут работу для поддержки связи между нашими странами для дальнейшего развития".Ранее в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья рассказал, что, несмотря на давление Запада, в отношениях Москвы и Луанды сложностей нет. Он же заявил, что предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
россия
ангола
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823227106_150:55:1255:884_1920x0_80_0_0_376926ac41bb7846fca5d97372bd0e81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ангола, москва, аугушту да силва кунья
В мире, Россия, Ангола, Москва, Аугушту да Силва Кунья
09:09 12.10.2022 (обновлено: 09:29 12.10.2022)
Россия и Ангола поддерживают связи в условиях санкций, заявил министр
Министр связи Оливейра: Ангола продолжает сотрудничество с Россией в условиях санкций
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти России и Анголы ведут работу для поддержания логистических связей и сотрудничества в целом в условиях антироссийских западных санкций, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.
"У нас есть в России посольство, представляющее наши интересы, и можно сказать, что правительства Анголы и России, несомненно, проводят переговоры и решают данный вопрос", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о том, осложнилось ли сотрудничество двух стран из-за санкций Запада.
Отвечая на вопрос о возможных осложнениях в логистике, доставке оборудования, министр заявил: "Правительства наших стран ведут работу для поддержки связи между нашими странами для дальнейшего развития".
Ранее в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
рассказал, что, несмотря на давление Запада, в отношениях Москвы
и Луанды сложностей нет. Он же заявил, что предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России.