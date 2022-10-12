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Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи - РИА Новости, 12.10.2022
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Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи
Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи - РИА Новости, 12.10.2022
Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи
Ангола открыта к сотрудничеству с российскими сотовыми операторами, для работы им нужно выразить интерес и подать заявку на участие в соответствующих конкурсах, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:52
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экономика
технологии
ангола
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола открыта к сотрудничеству с российскими сотовыми операторами, для работы им нужно выразить интерес и подать заявку на участие в соответствующих конкурсах, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."Ангола – страна, открытая к иностранным инвестициям, и мы открыты в том числе к приему компаний из России в экосистему телекоммуникаций страны", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о возможном вхождении российских сотовых операторов на рынок Анголы.Он подчеркнул, что местные операторы свободны в выборе поставщиков оборудования, с которыми они готовы работать для развития местной инфраструктуры."Поэтому от российских компаний требуется только выразить интерес и подать заявку на участие в конкурсах, а также выразить готовность участвовать в развитии в данной сфере", - добавил министр.Он также рассказал подробности о том, насколько развит мобильный интернет в стране: по его словам, в Луанде, столице Анголы, уже есть покрытие 5G."В основных крупных городах страны – 4G. В более мелких – 3G. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить зону покрытия 4G и довести ее до более отдаленных городов и сел страны. Но большая часть территории Анголы имеет покрытие 3G", - резюмировал Оливейра.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры &gt;&gt;
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экономика, технологии, ангола, россия
Экономика, Технологии, Ангола, Россия
08:52 12.10.2022 (обновлено: 09:05 12.10.2022)
 
Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи

Министр связи Анголы Оливейра: страна желает сотрудничать с мобильными операторами России

© РИА Новости / Сергей МамонтовЛуанда, Ангола
Луанда, Ангола - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Луанда, Ангола. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола открыта к сотрудничеству с российскими сотовыми операторами, для работы им нужно выразить интерес и подать заявку на участие в соответствующих конкурсах, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.
"Ангола – страна, открытая к иностранным инвестициям, и мы открыты в том числе к приему компаний из России в экосистему телекоммуникаций страны", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о возможном вхождении российских сотовых операторов на рынок Анголы.
Он подчеркнул, что местные операторы свободны в выборе поставщиков оборудования, с которыми они готовы работать для развития местной инфраструктуры.
"Поэтому от российских компаний требуется только выразить интерес и подать заявку на участие в конкурсах, а также выразить готовность участвовать в развитии в данной сфере", - добавил министр.
Он также рассказал подробности о том, насколько развит мобильный интернет в стране: по его словам, в Луанде, столице Анголы, уже есть покрытие 5G.
"В основных крупных городах страны – 4G. В более мелких – 3G. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить зону покрытия 4G и довести ее до более отдаленных городов и сел страны. Но большая часть территории Анголы имеет покрытие 3G", - резюмировал Оливейра.
Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>
 
ЭкономикаТехнологииАнголаРоссия
 
 
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