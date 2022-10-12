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Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи

Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи - РИА Новости, 12.10.2022

Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи

Ангола открыта к сотрудничеству с российскими сотовыми операторами, для работы им нужно выразить интерес и подать заявку на участие в соответствующих конкурсах, РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:52

2022-10-12T08:52

2022-10-12T09:05

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола открыта к сотрудничеству с российскими сотовыми операторами, для работы им нужно выразить интерес и подать заявку на участие в соответствующих конкурсах, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра."Ангола – страна, открытая к иностранным инвестициям, и мы открыты в том числе к приему компаний из России в экосистему телекоммуникаций страны", - сказал Оливейра, отвечая на вопрос о возможном вхождении российских сотовых операторов на рынок Анголы.Он подчеркнул, что местные операторы свободны в выборе поставщиков оборудования, с которыми они готовы работать для развития местной инфраструктуры."Поэтому от российских компаний требуется только выразить интерес и подать заявку на участие в конкурсах, а также выразить готовность участвовать в развитии в данной сфере", - добавил министр.Он также рассказал подробности о том, насколько развит мобильный интернет в стране: по его словам, в Луанде, столице Анголы, уже есть покрытие 5G."В основных крупных городах страны – 4G. В более мелких – 3G. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить зону покрытия 4G и довести ее до более отдаленных городов и сел страны. Но большая часть территории Анголы имеет покрытие 3G", - резюмировал Оливейра.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>

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экономика, технологии, ангола, россия