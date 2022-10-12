https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html
ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики
ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики - РИА Новости, 12.10.2022
ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики
Московские правозащитники предлагают амнистировать предпринимателей для поднятия российской экономики, заявил РИА Новости председатель Общественной... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:20
2022-10-12T16:20
2022-10-12T16:20
экономика
москва
россия
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
онк
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают амнистировать предпринимателей для поднятия российской экономики, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.Накануне Волков предложил отменить надзор над малым и микробизнесом из-за зарубежных санкций.Волков отметил, что амнистированных предпринимателей нужно мотивировать на поднятие российской экономики и дать возможность работать их активам."Я, как человек, защищающий их права в следственных изоляторах, в местах лишения свободы, общаясь с ними, убежден и каждый раз слышу от них, что они готовы работать, принимать непосредственное активное участие в развитии экономических процессов государства. Я уверен, что у них это получится исполнить", - добавил правозащитник.По мнению Волкова, в проверках бизнеса налоговыми органами в досудебном порядке фактически отсутствует презумпция невиновности, поэтому нужен прозрачный механизм налогообложения."На территории новых субъектов России, где я неоднократно бывал с гуманитарными и правозащитными миссиями, категорически нельзя применять действующую систему контроля и надзора за бизнесом, это уничтожит в зародыше экономическое развитие данных субъектов", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, россия, общественно-наблюдательная комиссия (онк), онк
Экономика, Москва, Россия, Общественно-наблюдательная комиссия (ОНК), ОНК
ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики
Глава ОНК Москвы Волков предложил амнистировать бизнес для поднятия российской экономики
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают амнистировать предпринимателей для поднятия российской экономики, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.
Накануне Волков предложил отменить
надзор над малым и микробизнесом из-за зарубежных санкций.
"Необходимо амнистировать предпринимателей по ряду статей уголовного кодекса, а также тех, кто отбывает наказание по приговору суда, тех, кто находится под следствием, и в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, тех, кто скрывается от уголовного преследования за рубежом. В том числе необходима амнистия капиталов, снятие арестов с активов данных субъектов", - сказал он.
Волков отметил, что амнистированных предпринимателей нужно мотивировать на поднятие российской экономики и дать возможность работать их активам.
"Я, как человек, защищающий их права в следственных изоляторах, в местах лишения свободы, общаясь с ними, убежден и каждый раз слышу от них, что они готовы работать, принимать непосредственное активное участие в развитии экономических процессов государства. Я уверен, что у них это получится исполнить", - добавил правозащитник.
По мнению Волкова, в проверках бизнеса налоговыми органами в досудебном порядке фактически отсутствует презумпция невиновности, поэтому нужен прозрачный механизм налогообложения.
"На территории новых субъектов России, где я неоднократно бывал с гуманитарными и правозащитными миссиями, категорически нельзя применять действующую систему контроля и надзора за бизнесом, это уничтожит в зародыше экономическое развитие данных субъектов", - добавил он.