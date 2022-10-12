https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html

ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики

ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики - РИА Новости, 12.10.2022

ОНК предложила амнистировать бизнес для поднятия российской экономики

Московские правозащитники предлагают амнистировать предпринимателей для поднятия российской экономики, заявил РИА Новости председатель Общественной... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:20

2022-10-12T16:20

2022-10-12T16:20

экономика

москва

россия

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

онк

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают амнистировать предпринимателей для поднятия российской экономики, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.Накануне Волков предложил отменить надзор над малым и микробизнесом из-за зарубежных санкций.Волков отметил, что амнистированных предпринимателей нужно мотивировать на поднятие российской экономики и дать возможность работать их активам."Я, как человек, защищающий их права в следственных изоляторах, в местах лишения свободы, общаясь с ними, убежден и каждый раз слышу от них, что они готовы работать, принимать непосредственное активное участие в развитии экономических процессов государства. Я уверен, что у них это получится исполнить", - добавил правозащитник.По мнению Волкова, в проверках бизнеса налоговыми органами в досудебном порядке фактически отсутствует презумпция невиновности, поэтому нужен прозрачный механизм налогообложения."На территории новых субъектов России, где я неоднократно бывал с гуманитарными и правозащитными миссиями, категорически нельзя применять действующую систему контроля и надзора за бизнесом, это уничтожит в зародыше экономическое развитие данных субъектов", - добавил он.

https://ria.ru/20220628/nakazanie-1798628654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, россия, общественно-наблюдательная комиссия (онк), онк