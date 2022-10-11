https://ria.ru/20221011/biznes-1823249196.html

ОНК Москвы предложила не контролировать малый и микробизнес из-за санкций

ОНК Москвы предложила не контролировать малый и микробизнес из-за санкций - РИА Новости, 11.10.2022

ОНК Москвы предложила не контролировать малый и микробизнес из-за санкций

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков предложил полностью снять нагрузку контрольно-надзорных органов с малого и микробизнеса... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:51

2022-10-11T22:51

2022-10-11T22:54

экономика

москва

донбасс

общественная наблюдательная комиссия

онк

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков предложил полностью снять нагрузку контрольно-надзорных органов с малого и микробизнеса в связи с многочисленными санкциями Запада, подчеркнув, что сейчас в столичных следственных изоляторах по-прежнему находится около одной тысячи предпринимателей.Волков отметил, что количество предпринимателей в СИЗО не уменьшается: на данный момент в следственных изоляторах Москвы содержатся около одной тысячи предпринимателей.Кроме того, в качестве примера бизнеса, страдающего от контрольно-надзорных органов, он рассказал про компанию, которая выкупает и восстанавливает технику двойного назначения, а также участвует в гуманитарных миссиях в Донбассе, после чего, по словам Волкова, компания получает усиленные проверки, обоснованность которых явно не нацелена на консолидацию общества вокруг задач государства, добавил правозащитник."Мы можем перенять положительный опыт Китая: развивать экономику, не оглядываясь на нормы международного права, ставя во главу угла экономическое развитие нашей страны любым путем, экспортируя любые товары и услуги, реализовывая любые экономические мероприятия, в том числе на территории недружественных стран, игнорируя их законодательство, ради сохранения имеющейся базы и быстрого и серьёзного роста экономического потенциала России", - подытожил председатель столичной ОНК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, москва, донбасс, общественная наблюдательная комиссия, онк