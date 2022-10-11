22:51 11.10.2022 (обновлено: 22:54 11.10.2022)
ОНК Москвы предложила не контролировать малый и микробизнес из-за санкций
В ОНК Москвы предложили отменить надзор над малым и микробизнесом из-за зарубежных санкций
Бизнесмен во время работы за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков предложил полностью снять нагрузку контрольно-надзорных органов с малого и микробизнеса в связи с многочисленными санкциями Запада, подчеркнув, что сейчас в столичных следственных изоляторах по-прежнему находится около одной тысячи предпринимателей.
"Необходимо полностью снять нагрузку контрольно-надзорных органов с малого и микробизнеса. Дать возможность предприятиям развивать внутреннюю экономику этого сегмента рынка, регулируясь исключительно "живыми" рыночными процессами, реальной рыночной конкуренцией", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что это необходимо из-за многочисленных попыток Запада разрушить экономику России.
Волков отметил, что количество предпринимателей в СИЗО не уменьшается: на данный момент в следственных изоляторах Москвы содержатся около одной тысячи предпринимателей.
Кроме того, в качестве примера бизнеса, страдающего от контрольно-надзорных органов, он рассказал про компанию, которая выкупает и восстанавливает технику двойного назначения, а также участвует в гуманитарных миссиях в Донбассе, после чего, по словам Волкова, компания получает усиленные проверки, обоснованность которых явно не нацелена на консолидацию общества вокруг задач государства, добавил правозащитник.
"Мы можем перенять положительный опыт Китая: развивать экономику, не оглядываясь на нормы международного права, ставя во главу угла экономическое развитие нашей страны любым путем, экспортируя любые товары и услуги, реализовывая любые экономические мероприятия, в том числе на территории недружественных стран, игнорируя их законодательство, ради сохранения имеющейся базы и быстрого и серьёзного роста экономического потенциала России", - подытожил председатель столичной ОНК.
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