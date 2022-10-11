В Саудовской Аравии рассказали, как США обдурили Зеленского
Asharq Al-Awsat: США подстрекали Зеленского вступить в НАТО, но потом отложили его заявку
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США подстрекали Украину стать частью НАТО, а когда Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, Вашингтон отложил ее, заявила обозреватель Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер.
“Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в альянс (она, вероятно, понимала скрытые мотивы американцев), но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала”, — отмечает автор статьи.
Савсан аш-Шаер подчеркивает, что Зеленский настоял на своем и его выбор обернулся для Украины тяжелыми последствиями.
“Недавно Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, думая, что его примут с распростертыми объятиями, но что в итоге? Америка ответила, что сейчас не время! Серьезно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время”, — задается вопросом обозреватель.
Она также делится мнением, что заявку на вступление в НАТО не одобрят в ближайшее время из-за того, что альянс не планирует идти на прямую конфронтацию с Россией ни сейчас, ни потом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".
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