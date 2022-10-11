https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html

В Саудовской Аравии рассказали, как США обдурили Зеленского

В Саудовской Аравии рассказали, как США обдурили Зеленского - РИА Новости, 11.10.2022

В Саудовской Аравии рассказали, как США обдурили Зеленского

США подстрекали Украину стать частью НАТО, а когда Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, Вашингтон отложил ее, заявила обозреватель Asharq... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:29

2022-10-11T04:29

2022-10-11T04:29

в мире

владимир зеленский

украина

сша

нато

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. США подстрекали Украину стать частью НАТО, а когда Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, Вашингтон отложил ее, заявила обозреватель Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер.“Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в альянс (она, вероятно, понимала скрытые мотивы американцев), но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала”, — отмечает автор статьи.Савсан аш-Шаер подчеркивает, что Зеленский настоял на своем и его выбор обернулся для Украины тяжелыми последствиями.Она также делится мнением, что заявку на вступление в НАТО не одобрят в ближайшее время из-за того, что альянс не планирует идти на прямую конфронтацию с Россией ни сейчас, ни потом.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в военный блок сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия внимательно следит за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в альянсе стало одной из причин специальной военной операции".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/borrel-1820891599.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/nato-1821920587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/zelenskiy-1822472581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато