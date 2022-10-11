https://ria.ru/20221011/zakon-1823249862.html

Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона

Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона - РИА Новости, 11.10.2022

Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона

Пользователи продуктов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) не будут признаны нарушителями закона после внесения корпорации в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:57

2022-10-11T22:57

2022-10-11T22:58

общество

александр хинштейн

технологии

андрей клишас

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пользователи продуктов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) не будут признаны нарушителями закона после внесения корпорации в перечень террористов и экстремистов, для них ситуация не меняется, заявил РИА Новости глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Росфинмониторинг внес Meta* в перечень террористов и экстремистов."Включение Meta* в список экстремистских организаций не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, принадлежащих корпорации. Пользователи продуктов Meta* не будут признаны нарушителями закона", - сказал агентству Хинштейн.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее также отмечал в своём Telegram-канале, что решение Росфинмониторинга ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) по-прежнему не будет считаться нарушением закона.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

https://ria.ru/20221011/perechen-1823114534.html

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общество, александр хинштейн, технологии, андрей клишас, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф