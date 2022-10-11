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Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона - РИА Новости, 11.10.2022
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Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона
Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона - РИА Новости, 11.10.2022
Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона
Пользователи продуктов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) не будут признаны нарушителями закона после внесения корпорации в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:57
2022-10-11T22:58
общество
александр хинштейн
технологии
андрей клишас
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пользователи продуктов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) не будут признаны нарушителями закона после внесения корпорации в перечень террористов и экстремистов, для них ситуация не меняется, заявил РИА Новости глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Росфинмониторинг внес Meta* в перечень террористов и экстремистов."Включение Meta* в список экстремистских организаций не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, принадлежащих корпорации. Пользователи продуктов Meta* не будут признаны нарушителями закона", - сказал агентству Хинштейн.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее также отмечал в своём Telegram-канале, что решение Росфинмониторинга ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) по-прежнему не будет считаться нарушением закона.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html
https://ria.ru/20221011/perechen-1823114534.html
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общество, александр хинштейн, технологии, андрей клишас, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф
Общество, Александр Хинштейн, Технологии, Андрей Клишас, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет Федерации РФ
22:57 11.10.2022 (обновлено: 22:58 11.10.2022)
 
Пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона

Хинштейн заверил, что пользователи соцсетей Meta* не будут признаны нарушителями закона

© Фото : Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пользователи продуктов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) не будут признаны нарушителями закона после внесения корпорации в перечень террористов и экстремистов, для них ситуация не меняется, заявил РИА Новости глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее Росфинмониторинг внес Meta* в перечень террористов и экстремистов.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:20
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины
"Включение Meta* в список экстремистских организаций не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, принадлежащих корпорации. Пользователи продуктов Meta* не будут признаны нарушителями закона", - сказал агентству Хинштейн.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее также отмечал в своём Telegram-канале, что решение Росфинмониторинга ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) по-прежнему не будет считаться нарушением закона.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:21
Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ОбществоАлександр ХинштейнТехнологииАндрей КлишасРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Совет Федерации РФ
 
 
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