18:06 11.10.2022 (обновлено: 18:22 11.10.2022)
Путин предложил Гросси обсудить ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Путин на встрече с главой МАГАТЭ Гросси предложил обсудить ситуацию на ЗАЭС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси предложил обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
"Мы очень рады видеть Вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, может быть, вызывают какую-то обеспокоенность, у нас тоже, например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады Вас видеть", - сказал Путин.
"Вопросы сегодняшнего дня как раз обуславливают важность нашего сегодняшнего разговора. Они чрезвычайно важны, ведь есть темы, которые имеют непосредственное отношение к ядерной физической безопасности, касательно Запорожской АЭС", - ответил Гросси.
В начале сентября на ЗАЭС приезжала миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС. Однако там не сообщается, кто именно стреляет.
За день до встречи с Гросси на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы, и привел в качестве примера ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Несколько дней назад министерство обороны России заявило, что Украина в течение суток дважды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет. Генсек ООН Антониу Гутерреш говорил, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена". Но в Кремле отмечали, что речи об этом не идет.