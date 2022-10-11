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Путин предложил Гросси обсудить ситуацию на Запорожской АЭС

Путин предложил Гросси обсудить ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.10.2022

Путин предложил Гросси обсудить ситуацию на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси предложил обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:06

2022-10-11T18:06

2022-10-11T18:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси предложил обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов."Вопросы сегодняшнего дня как раз обуславливают важность нашего сегодняшнего разговора. Они чрезвычайно важны, ведь есть темы, которые имеют непосредственное отношение к ядерной физической безопасности, касательно Запорожской АЭС", - ответил Гросси.В начале сентября на ЗАЭС приезжала миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС. Однако там не сообщается, кто именно стреляет.За день до встречи с Гросси на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы, и привел в качестве примера ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Несколько дней назад министерство обороны России заявило, что Украина в течение суток дважды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет. Генсек ООН Антониу Гутерреш говорил, что в случае демилитаризации Запорожской АЭС "проблема будет решена". Но в Кремле отмечали, что речи об этом не идет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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