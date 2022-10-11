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Маск обсудил с Уэстом скандальные посты - РИА Новости, 11.10.2022
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Культура
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Маск обсудил с Уэстом скандальные посты
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты - РИА Новости, 11.10.2022
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты
Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
культура
новости культуры
знаменитости
канье уэст
илон маск
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter. "Сегодня разговаривал с Йе и выразил свою обеспокоенность по поводу его недавнего твита, который он принял близко к сердцу, мне кажется", — пишет миллиардер.Ранее Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты исполнителя после его высказываний в адрес еврейской общины. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, знаменитости, канье уэст, илон маск
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Канье Уэст, Илон Маск
15:39 11.10.2022
 
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты

Маск обсудил с Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети

© AP Photo / Patrick Pleul/Invision/Evan AgostiniИлон Маск / Канье Уэст
Илон Маск / Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter.
"Сегодня разговаривал с Йе и выразил свою обеспокоенность по поводу его недавнего твита, который он принял близко к сердцу, мне кажется", — пишет миллиардер.
Ранее Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты исполнителя после его высказываний в адрес еврейской общины.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 01:02Шоубиз
СМИ: Канье Уэст появился в Париже в футболке White Lives Matter
 
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