https://ria.ru/20221011/west-1823133512.html

Маск обсудил с Уэстом скандальные посты

Маск обсудил с Уэстом скандальные посты - РИА Новости, 11.10.2022

Маск обсудил с Уэстом скандальные посты

Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:39

2022-10-11T15:39

2022-10-11T15:39

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter. "Сегодня разговаривал с Йе и выразил свою обеспокоенность по поводу его недавнего твита, который он принял близко к сердцу, мне кажется", — пишет миллиардер.Ранее Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты исполнителя после его высказываний в адрес еврейской общины. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221004/shoubiz-1821307312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, канье уэст, илон маск