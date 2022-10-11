https://ria.ru/20221011/west-1823133512.html
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты - РИА Новости, 11.10.2022
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты
Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
2022-10-11T15:39
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Илон Маск обсудил с Канье Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети. Об этом бизнесмен рассказал в своем аккаунте в Twitter. "Сегодня разговаривал с Йе и выразил свою обеспокоенность по поводу его недавнего твита, который он принял близко к сердцу, мне кажется", — пишет миллиардер.Ранее Twitter и Instagram* заблокировали аккаунты исполнителя после его высказываний в адрес еврейской общины. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221004/shoubiz-1821307312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, канье уэст, илон маск
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Канье Уэст, Илон Маск
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты
Маск обсудил с Уэстом скандальные посты, за которые рэпера заблокировали в соцсети