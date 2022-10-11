https://ria.ru/20221011/vystavka-1823017627.html

"Агропродмаш-2022": россиян стало больше, а западные игроки не прощаются

"Агропродмаш-2022": россиян стало больше, а западные игроки не прощаются - РИА Новости, 11.10.2022

"Агропродмаш-2022": россиян стало больше, а западные игроки не прощаются

Крупнейшая отечественная выставка предприятий пищевого машиностроения "Агропродмаш-2022", в которой в этом году участвуют почти 600 компаний, в том числе около... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:50

2022-10-11T10:50

2022-10-11T10:50

новости компаний - экономика

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Крупнейшая отечественная выставка предприятий пищевого машиностроения "Агропродмаш-2022", в которой в этом году участвуют почти 600 компаний, в том числе около 500 отечественных, открылась в московском "Экспоцентре".Коллективные региональные экспозиции представили в "Экспоцентре" Татарстан, Алтайский и Краснодарский края, Воронежская, Пензенская, Саратовская и Тверская области.В центре внимания выставки 2022 года – продовольственная безопасность, импортозамещение, оптимизация расходов. Как отмечают ее организаторы, на протяжении многих лет ведущие российские производители старались снизить зависимость от импорта по основным комплектующим, инвестируя в собственное производство. В результате вРоссии сформировался кластер собственных поставщиков оборудования и решений для пищевых и перерабатывающих предприятий. Поэтому рост интереса к этой сфере бизнеса, которая включает оборудование для всей продовольственной цепочки, включая упаковку и логистику, совсем не случаен.На открытии выставки речь шла о развитии программы импортзамещения на фоне ужесточения внешних санкций и при этом растущего внутреннего производства, которое по ключевым позициям вышло на рекордные показатели. По словам организаторов "Агропродмаша", динамика изменения состава участников выставки демонстрирует превалирующие тенденции развития всей отрасли.Как отметил генеральный директор "Экспоцентра" Алексей Вялкин, в этом году в выставке участвует на 59 компаний из России больше, чем в прошлом."C2014 года по начало 2022 года доля российских производителей на рынке агропромышленной продукции увеличилась в 3,5 раза и сегодня она составляет 45%. Мы считаем, что к концу года этот показатель вырастет до 50% благодаря налоговым преференциям, льготному кредитованию Фондом развития промышленности, а также поддержке государством НИОКР в сельском хозяйстве", - сказал Вялкин РИА Новости.Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин подчеркнулпривлекательность огромного российского рынка продовольствия, напомнив, что, по предварительным итогам 2022 года, Россия вышла на рекордные показатели в 150 миллионов тонн собранного зерна, 16 миллионов тонн мяса, 45 миллиардов яиц, на более чем 4.4 миллиарда рублей сельхозпродукции с добавленной стоимостью.Вице-президент ТПП России Елена Дыбова отметила, что, помимо 500 российских компаний, в выставке участвует значительное количество предприятий как из дружественных, так и из недружественных зарубежных стран. "Здесь собрались люди, которые хотят накормить других людей, чтобы у них был праздник, здоровье. На лучшей площадке для бизнеса мы открыли выставку для решения общих проблем, остановить движение вперед нельзя", - сказала Дыбова."Да, несколько сократилось количество зарубежных участников. Тем не менее, дистрибьютеры из так называемых недружественных стран, например, из Италии и Германии сохраняют свои позиции через российские компании. Думаю, что в перспективе все они будут вести речь о локализации в России под российскими брендами", - прокомментировал Алексей Вялкин.По его словам, Экспоцентр, учитывая текущие тенденции, считает важным для себя выступать не только площадкой, которая помогает найти партнеров, но и продемонстрировать свои стратегии развития. "Мы собираемся развивать в рамках наших отраслевых выставок формат презентаций инвестиционных и инновационных проектов, в том числе и на коллективных стендах", - пояснил он.Выставка "Агропродмаш-2022", организаторами которой выступили "Экспоцентр" при поддержке Минсельхоза РФ, Минпромторга РФ и ТПП РФ, будет работать по 14 октября в павильонах № 2, 3, 7, 8, "Форум" ЦВК "Экспоцентр".

https://ria.ru/20220718/proektirovanie-1803270497.html

https://ria.ru/20120930/762194226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, экспоцентр, россия