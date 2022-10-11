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В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди украинских военных - РИА Новости, 11.10.2022
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В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди украинских военных
В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди украинских военных - РИА Новости, 11.10.2022
В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди украинских военных
Упаднические настроения фиксируются среди украинских военных на линии соприкосновения после ударов по Украине, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:38
2022-10-11T09:38
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
владимир путин
владимир зеленский
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Упаднические настроения фиксируются среди украинских военных на линии соприкосновения после ударов по Украине, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это связано с ракетными ударами… Сейчас у украинских военнослужащих пришло осознание того, что у них нет надежного тыла. Они находятся на передовой, помочь своим родственникам не могут, а родственники остаются замерзать на территории Украины", - сказал Марочко в эфире "Соловьев Live".Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, владимир путин, владимир зеленский, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:38 11.10.2022
 
В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди украинских военных

В ЛНР заявили об упаднических настроениях среди военных ВСУ из-за ударов по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Упаднические настроения фиксируются среди украинских военных на линии соприкосновения после ударов по Украине, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения украинских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это связано с ракетными ударами… Сейчас у украинских военнослужащих пришло осознание того, что у них нет надежного тыла. Они находятся на передовой, помочь своим родственникам не могут, а родственники остаются замерзать на территории Украины", - сказал Марочко в эфире "Соловьев Live".
Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что в понедельник утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – по заявлению Минобороны, его цель была достигнута.
Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области, Запорожье, Винница, Сумы, Житомир. Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
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Луганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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