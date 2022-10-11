https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823119192.html
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг - РИА Новости, 11.10.2022
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:43
2022-10-11T14:43
2022-10-11T21:53
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
астана
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, определенность появилась: действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра", — сказал Песков журналистам."Есть, конечно, понимание, тема понятна — это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", — отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, астана, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Астана, Украина, Дмитрий Песков, Россия
14:43 11.10.2022 (обновлено: 21:53 11.10.2022)
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг
Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом в Астане в четверг
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, определенность появилась: действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра", — сказал Песков журналистам.
"Есть, конечно, понимание, тема понятна — это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", — отметил он.