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Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг - РИА Новости, 11.10.2022
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Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг - РИА Новости, 11.10.2022
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:43
2022-10-11T21:53
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
астана
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, определенность появилась: действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра", — сказал Песков журналистам."Есть, конечно, понимание, тема понятна — это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", — отметил он.
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в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, астана, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Астана, Украина, Дмитрий Песков, Россия
14:43 11.10.2022 (обновлено: 21:53 11.10.2022)
 
Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг

Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом в Астане в четверг

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, определенность появилась: действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра", — сказал Песков журналистам.
"Есть, конечно, понимание, тема понятна — это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", — отметил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:53
Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине, заявил Эрдоган
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАстанаУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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