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Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг

Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг - РИА Новости, 11.10.2022

Путин встретится с Эрдоганом в Астане в четверг

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:43

2022-10-11T14:43

2022-10-11T21:53

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

астана

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дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Астане планируется на четверг, на ней будут обсуждаться и тема Украины, и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, определенность появилась: действительно, встреча готовится, но не завтра, а послезавтра", — сказал Песков журналистам."Есть, конечно, понимание, тема понятна — это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам", — отметил он.

https://ria.ru/20221010/krizis-1822815814.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, астана, украина, дмитрий песков, россия