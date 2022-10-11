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Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса

Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которым предстоит выполнять задачи в составе... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:20

2022-10-11T12:20

2022-10-11T12:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которым предстоит выполнять задачи в составе боевых подразделений сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Также Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)