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Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса
Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которым предстоит выполнять задачи в составе... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:20
2022-10-11T12:20
2022-10-11T12:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса, которым предстоит выполнять задачи в составе боевых подразделений сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Также Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:20 11.10.2022 (обновлено: 12:34 11.10.2022)
Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса
Министр обороны Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военных запаса