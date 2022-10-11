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В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска - РИА Новости, 11.10.2022
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В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска
В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска - РИА Новости, 11.10.2022
В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска
Житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области, его семье будет оказана... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:58
2022-10-11T23:58
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
татьяна москалькова
владимир путин
максим родионов
свердловская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области, его семье будет оказана помощь, сообщил РИА Новости во вторник глава города Снежинск Андрей Пульников.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Снежинску, разместили информацию о гибели мобилизованного местного жителя на территории 32 военного городка (Екатеринбург). Местные СМИ уточняют, что погиб житель Снежинска 27-летний Максим Родионов."К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация о гибели мобилизованного местного жителя.Ранее депутат Госдумы от региона Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в Еланском учебном центре в Свердловской области скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла журналистам, что гибель мобилизованных в учебной части в Свердловской области является основанием для обращения к военному прокурору. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поясняла, что направила обращения в военный следственный комитет и военному прокурору Еланского гарнизона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, максим родионов, свердловская область, россия, екатеринбург, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Максим Родионов, Свердловская область, Россия, Екатеринбург, Частичная мобилизация в России
23:58 11.10.2022
 
В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска

В военгородке в Екатеринбурге погиб мобилизованный из Снежинска, его семье окажут помощь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области, его семье будет оказана помощь, сообщил РИА Новости во вторник глава города Снежинск Андрей Пульников.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Снежинску, разместили информацию о гибели мобилизованного местного жителя на территории 32 военного городка (Екатеринбург). Местные СМИ уточняют, что погиб житель Снежинска 27-летний Максим Родионов.
"К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация о гибели мобилизованного местного жителя.
Ранее депутат Госдумы от региона Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в Еланском учебном центре в Свердловской области скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла журналистам, что гибель мобилизованных в учебной части в Свердловской области является основанием для обращения к военному прокурору. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поясняла, что направила обращения в военный следственный комитет и военному прокурору Еланского гарнизона.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаВладимир ПутинМаксим РодионовСвердловская областьРоссияЕкатеринбургЧастичная мобилизация в России
 
 
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