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В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска

В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска - РИА Новости, 11.10.2022

В военном городке в Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска

Житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области, его семье будет оказана... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:58

2022-10-11T23:58

2022-10-11T23:58

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

татьяна москалькова

владимир путин

максим родионов

свердловская область

россия

екатеринбург

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области, его семье будет оказана помощь, сообщил РИА Новости во вторник глава города Снежинск Андрей Пульников.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной городу Снежинску, разместили информацию о гибели мобилизованного местного жителя на территории 32 военного городка (Екатеринбург). Местные СМИ уточняют, что погиб житель Снежинска 27-летний Максим Родионов."К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация о гибели мобилизованного местного жителя.Ранее депутат Госдумы от региона Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что в Еланском учебном центре в Свердловской области скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла журналистам, что гибель мобилизованных в учебной части в Свердловской области является основанием для обращения к военному прокурору. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поясняла, что направила обращения в военный следственный комитет и военному прокурору Еланского гарнизона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

свердловская область

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, максим родионов, свердловская область, россия, екатеринбург, частичная мобилизация в россии