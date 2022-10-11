https://ria.ru/20221011/vesna-1823123023.html
Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов
Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.10.2022
Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:53
2022-10-11T14:53
2022-10-11T14:53
санкт-петербург
весна
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Организации: 1. Межрегиональное общественное движение молодежное демократическое движение Весна (общественно-политическая организация молодежное демократическое движение Весна)", - говорится в соответствующем перечне.В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, в этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления.Прокуратура считает, что деятельность "Весны" "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" РФ, для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.
https://ria.ru/20221011/perechen-1823114534.html
https://ria.ru/20220909/khovanskiy-1815653855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, весна, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество, происшествия
Санкт-Петербург, Весна, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Общество, Происшествия
Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов