https://ria.ru/20221011/vesna-1823123023.html

Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов

Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.10.2022

Движение "Весна" внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:53

2022-10-11T14:53

2022-10-11T14:53

санкт-петербург

весна

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Организации: 1. Межрегиональное общественное движение молодежное демократическое движение Весна (общественно-политическая организация молодежное демократическое движение Весна)", - говорится в соответствующем перечне.В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией, в этот же день прокурором принято решение о приостановлении деятельности движения до рассмотрения судом искового заявления.Прокуратура считает, что деятельность "Весны" "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" РФ, для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых публичных мероприятий с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок.

https://ria.ru/20221011/perechen-1823114534.html

https://ria.ru/20220909/khovanskiy-1815653855.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, весна, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество, происшествия