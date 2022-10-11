https://ria.ru/20221011/ukraina-1823202781.html

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине

Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:19

2022-10-11T18:19

2022-10-11T18:34

в мире

турция

украина

хулуси акар

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0c2143f234af4414689cd08b0d4c5c0.jpg

АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине."Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе беседы министр Акар обсудил с российским коллегой двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в частности, ситуацию в Украине и в Сирии… Была подчеркнута важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе, и с удовлетворением было отмечено общее понимание сторон в вопросе прекращения огня", - сообщило турецкое военное ведомство."Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию успешных перевозок зерна (из украинских портов – ред.). В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор", - добавляется в сообщении.Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, было подчеркнуто, что "постоянное предотвращение террористической угрозы … и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом Анкары"."Была еще раз подчеркнута важность соблюдения предыдущих соглашений по этому вопросу", - уточнило турецкое военное ведомство.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221011/suda-1823119369.html

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html

https://ria.ru/20221011/sanktsii-1823122532.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, украина, хулуси акар, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), оон