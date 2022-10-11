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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине
Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:19
2022-10-11T18:34
в мире
турция
украина
хулуси акар
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
оон
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине."Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе беседы министр Акар обсудил с российским коллегой двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в частности, ситуацию в Украине и в Сирии… Была подчеркнута важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе, и с удовлетворением было отмечено общее понимание сторон в вопросе прекращения огня", - сообщило турецкое военное ведомство."Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию успешных перевозок зерна (из украинских портов – ред.). В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор", - добавляется в сообщении.Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, было подчеркнуто, что "постоянное предотвращение террористической угрозы … и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом Анкары"."Была еще раз подчеркнута важность соблюдения предыдущих соглашений по этому вопросу", - уточнило турецкое военное ведомство.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20221011/suda-1823119369.html
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html
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в мире, турция, украина, хулуси акар, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), оон
В мире, Турция, Украина, Хулуси Акар, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ООН
18:19 11.10.2022 (обновлено: 18:34 11.10.2022)
 
Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию на Украине

Шойгу и глава Минобороны Турции Акар обсудили по телефону ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на Украине.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе беседы министр Акар обсудил с российским коллегой двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в частности, ситуацию в Украине и в Сирии… Была подчеркнута важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность в регионе, и с удовлетворением было отмечено общее понимание сторон в вопросе прекращения огня", - сообщило турецкое военное ведомство.
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"Особое внимание в ходе переговоров было уделено развитию успешных перевозок зерна (из украинских портов – ред.). В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, было подчеркнуто, что "постоянное предотвращение террористической угрозы … и нейтрализация террористических организаций является главным приоритетом Анкары".
"Была еще раз подчеркнута важность соблюдения предыдущих соглашений по этому вопросу", - уточнило турецкое военное ведомство.
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В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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В миреТурцияУкраинаХулуси АкарСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ООН
 
 
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