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Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.10.2022
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Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией
Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.10.2022
Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией
Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:44
2022-10-11T17:44
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью."Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу "группу семи" поддержать нашу инициативу", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7, который проходит в онлайн-формате.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, g7
В мире, Украина, Белоруссия, Владимир Зеленский, G7
17:44 11.10.2022
 
Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией

Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на украинско-белорусской границе

© Sputnik / Перейти в медиабанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
"Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу "группу семи" поддержать нашу инициативу", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7, который проходит в онлайн-формате.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
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