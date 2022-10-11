https://ria.ru/20221011/ukraina-1823187834.html

Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией

Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.10.2022

Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией

Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

в мире

украина

белоруссия

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью."Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу "группу семи" поддержать нашу инициативу", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7, который проходит в онлайн-формате.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822871980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, g7