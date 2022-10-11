Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе с Белоруссией
Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на украинско-белорусской границе
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
"Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу "группу семи" поддержать нашу инициативу", - сказал Зеленский в своем обращении на саммите G7, который проходит в онлайн-формате.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.