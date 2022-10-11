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В Киеве ждут резолюции Генассамблеи ООН по Украине 12 октября - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823158882.html
В Киеве ждут резолюции Генассамблеи ООН по Украине 12 октября
В Киеве ждут резолюции Генассамблеи ООН по Украине 12 октября - РИА Новости, 11.10.2022
В Киеве ждут резолюции Генассамблеи ООН по Украине 12 октября
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН может быть принята резолюция Запада РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:40
2022-10-11T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
эмине джапарова
украина
генеральная ассамблея оон
оон
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН может быть принята резолюция Запада по Украине, не признающая референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Сейчас в Нью-Йорке продолжается 11-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН. Предварительно завтра должно состояться принятие новой резолюции по нашей стране "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН", - сообщила Джапарова в социальной сети. Она отметила, что резолюция не только о поддержке территориальной целостности украинского государства, но и способности международного сообщества отстоять основополагающие принципы устава ООН. По ее словам, к главным сигналам проекта резолюции, которую сейчас рассматривает чрезвычайная спецсессия, относится: "подтверждение ничтожности результатов референдумов", "отклонение любого изменения статуса украинских областей", требование "полностью и безусловно вывести все российские войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".Дипломат уточнила, что после 24 февраля ГА ООН уже одобрила две не менее важные для Украины резолюции: "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины". "Вчерашние … атаки по всей территории Украины лишь усиливают нашу позицию", - сказала она.Постпред России при ООН Василий Небензя во вторник предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с непризнанием референдумов о вхождении новых четырех регионов в состав РФ. Однако Генассамблея ООН приняла решение не проводить тайного голосования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221006/oon-1821896866.html
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в мире, эмине джапарова, украина, генеральная ассамблея оон, оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эмине Джапарова, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
16:40 11.10.2022
 
В Киеве ждут резолюции Генассамблеи ООН по Украине 12 октября

Замглавы МИД Украины Джапарова ждет резолюции Генассамблеи ООН по референдумам 12 октября

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что в среду на сессии Генеральной ассамблеи ООН может быть принята резолюция Запада по Украине, не признающая референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Сейчас в Нью-Йорке продолжается 11-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН. Предварительно завтра должно состояться принятие новой резолюции по нашей стране "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН", - сообщила Джапарова в социальной сети. Она отметила, что резолюция не только о поддержке территориальной целостности украинского государства, но и способности международного сообщества отстоять основополагающие принципы устава ООН. По ее словам, к главным сигналам проекта резолюции, которую сейчас рассматривает чрезвычайная спецсессия, относится: "подтверждение ничтожности результатов референдумов", "отклонение любого изменения статуса украинских областей", требование "полностью и безусловно вывести все российские войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 10:35
МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам
Дипломат уточнила, что после 24 февраля ГА ООН уже одобрила две не менее важные для Украины резолюции: "Агрессия против Украины" и "Гуманитарные последствия агрессии против Украины". "Вчерашние … атаки по всей территории Украины лишь усиливают нашу позицию", - сказала она.
Постпред России при ООН Василий Небензя во вторник предложил Генеральной ассамблее (ГА) всемирной организации проголосовать в секретном режиме по резолюции Запада с непризнанием референдумов о вхождении новых четырех регионов в состав РФ. Однако Генассамблея ООН приняла решение не проводить тайного голосования.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭмине ДжапароваУкраинаГенеральная Ассамблея ООНООНРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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