11:31 11.10.2022 (обновлено: 11:40 11.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде
Телеканал "Прямой" сообщил о взрыве в Павлограде в Днепропетровской области
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Павлограде в Днепропетровской области.
"Сообщается о взрыве в Павлограде", - говорится в сообщении украинского телеканала "Прямой", опубликованном в его Telegram-канале.
Во вторник утром украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Вчера, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.