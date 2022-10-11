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Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией - РИА Новости, 11.10.2022
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Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией
Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией - РИА Новости, 11.10.2022
Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, который рассказал,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:31
2022-10-11T11:32
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, который рассказал, что США поддерживают Украину на 70%, в то время как Британия на 100%.Пранкеры пообщались с политиком от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола."На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнеры сегодня, — заявил Андрей Ермак. — Я уверен, что сам президент (Джо) Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там (в Британии) 100% поддержки, да, или желание поддерживать", - отметил Ермак.При этом уровень поддержки Украины со стороны США он оценил в 70%, добавив, что только личная встреча президентов двух стран даст возможность сделать эту поддержку стопроцентной."Мне кажется, что сегодня или визит президента Зеленского в Штаты, или визит президента Байдена в Украину... Вот личная встреча. Она даст возможность вот сделать эту поддержку стопроцентной. Мне кажется, что сегодня в Украине находится место, в котором Америка опять завоюет свое лидерство в мире. Очень важно, чтобы в это поверили все в Вашингтоне", – сказал Ермак.Также Ермак сообщил, что постоянно "оказывает давление" на украинских военных, чтобы они "вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций".
https://ria.ru/20221010/diversii-1822845952.html
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в мире, украина, сша, андрей ермак, владимир кузнецов (актер), алексей столяров (лексус), россия
В мире, Украина, США, Андрей Ермак, Владимир Кузнецов (актер), Алексей Столяров (Лексус), Россия
11:31 11.10.2022 (обновлено: 11:32 11.10.2022)
 
Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией

Глава офиса Зеленского Ермак рассказал пранкерам, что США поддерживают Украину на 70%

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, который рассказал, что США поддерживают Украину на 70%, в то время как Британия на 100%.
Пранкеры пообщались с политиком от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.
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"На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнеры сегодня, — заявил Андрей Ермак. — Я уверен, что сам президент (Джо) Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там (в Британии) 100% поддержки, да, или желание поддерживать", - отметил Ермак.
При этом уровень поддержки Украины со стороны США он оценил в 70%, добавив, что только личная встреча президентов двух стран даст возможность сделать эту поддержку стопроцентной.
"Мне кажется, что сегодня или визит президента Зеленского в Штаты, или визит президента Байдена в Украину... Вот личная встреча. Она даст возможность вот сделать эту поддержку стопроцентной. Мне кажется, что сегодня в Украине находится место, в котором Америка опять завоюет свое лидерство в мире. Очень важно, чтобы в это поверили все в Вашингтоне", – сказал Ермак.
Также Ермак сообщил, что постоянно "оказывает давление" на украинских военных, чтобы они "вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций".
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