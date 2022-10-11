11:31 11.10.2022 (обновлено: 11:32 11.10.2022)
Ермак рассказал пранкерам о поддержке Украины США и Британией
Глава офиса Зеленского Ермак рассказал пранкерам, что США поддерживают Украину на 70%
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, который рассказал, что США поддерживают Украину на 70%, в то время как Британия на 100%.
Пранкеры пообщались с политиком от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.
"На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%. Мы очень надеемся, что курс, который вел Борис Джонсон, будет продолжен. Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнеры сегодня, — заявил Андрей Ермак. — Я уверен, что сам президент (Джо) Байден очень заинтересован в нашей победе. Если сравнивать, вот сегодня есть там (в Британии) 100% поддержки, да, или желание поддерживать", - отметил Ермак.
При этом уровень поддержки Украины со стороны США он оценил в 70%, добавив, что только личная встреча президентов двух стран даст возможность сделать эту поддержку стопроцентной.
"Мне кажется, что сегодня или визит президента Зеленского в Штаты, или визит президента Байдена в Украину... Вот личная встреча. Она даст возможность вот сделать эту поддержку стопроцентной. Мне кажется, что сегодня в Украине находится место, в котором Америка опять завоюет свое лидерство в мире. Очень важно, чтобы в это поверили все в Вашингтоне", – сказал Ермак.
Также Ермак сообщил, что постоянно "оказывает давление" на украинских военных, чтобы они "вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций".
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