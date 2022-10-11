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СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 11.10.2022
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СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:00
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украина
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины."Снова вся территория Украины &lt;...&gt; в зоне воздушной тревоги", — сообщает газета "Страна.ua".Ранее СМИ сообщали о воздушной тревоге в ряде областей Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.
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Екатерина Зайцева
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украина, в мире
Украина, В мире
09:00 11.10.2022 (обновлено: 12:27 11.10.2022)
 
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Газета "Страна.ua" сообщила о воздушной тревоге на всей территории Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины.
"Снова вся территория Украины <...> в зоне воздушной тревоги", — сообщает газета "Страна.ua".
Ранее СМИ сообщали о воздушной тревоге в ряде областей Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.
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