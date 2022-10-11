https://ria.ru/20221011/ukraina-1822993430.html
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:00
2022-10-11T09:00
2022-10-11T12:27
украина
в мире
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины."Снова вся территория Украины <...> в зоне воздушной тревоги", — сообщает газета "Страна.ua".Ранее СМИ сообщали о воздушной тревоге в ряде областей Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822990493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
09:00 11.10.2022 (обновлено: 12:27 11.10.2022)
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Газета "Страна.ua" сообщила о воздушной тревоге на всей территории Украины