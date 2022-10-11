https://ria.ru/20221011/ukraina-1822993430.html

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 11.10.2022

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:00

2022-10-11T09:00

2022-10-11T12:27

украина

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге на всей территории Украины."Снова вся территория Украины <...> в зоне воздушной тревоги", — сообщает газета "Страна.ua".Ранее СМИ сообщали о воздушной тревоге в ряде областей Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822990493.html

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире