https://ria.ru/20221011/ukraina-1822989015.html

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ

Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:09

2022-10-11T08:09

2022-10-11T08:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

днепропетровская область

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве.Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.

украина

киев

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, днепропетровская область