https://ria.ru/20221011/ukraina-1822989015.html
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:09
2022-10-11T08:09
2022-10-11T08:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве.Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область
08:09 11.10.2022 (обновлено: 08:11 11.10.2022)
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ
"Страна.ua" сообщила об объявлении воздушной тревоги в некоторых областях на Украине