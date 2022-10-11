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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:09
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве.Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.
украина
киев
днепропетровская область
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в мире, украина, киев, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область
08:09 11.10.2022 (обновлено: 08:11 11.10.2022)
 
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ

"Страна.ua" сообщила об объявлении воздушной тревоги в некоторых областях на Украине

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / David Goldman
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на Украине, в том числе она слышна в Киеве.
Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.
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10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровская область
 
 
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