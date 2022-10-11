https://ria.ru/20221011/uchenye-1823002771.html

Сибирские ученые получили самые точные параметры "нобелевской" частицы

Сибирские ученые получили самые точные параметры "нобелевской" частицы - РИА Новости, 11.10.2022

Сибирские ученые получили самые точные параметры "нобелевской" частицы

Ученые института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) получили самые точные в мире результаты измерения параметров J/ψ-мезона... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:47

2022-10-11T09:47

2022-10-11T09:47

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наука

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Ученые института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) получили самые точные в мире результаты измерения параметров J/ψ-мезона - элементарной частицы, за открытие которой в 1974 году была присуждена Нобелевская премия по физике, сообщил научный институт во вторник."Знания о параметрах J/ψ-мезона (джи/пси мезона) необходимы для проверки Стандартной модели физики элементарных частиц. Значения, полученные в ИЯФ СО РАН, имеют рекордную в мире точность и включены в международную базу данных по элементарным частицам", - говорится в сообщении.Исследование проводила старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Татьяна Харламова. Целью подобных экспериментов по физике высоких энергий является проверка теории взаимодействий элементарных частиц - Стандартной модели, а также поиск Новой физики - явлений, не описывающихся существующей теорией."В настоящее время подобные исследования проводятся в Китае, на коллайдере BEPC, но наши измерения параметров J/ψ-мезона имеют рекордную в мире точность. Точность измерения адронной ширины в четыре раза лучше точности предыдущих измерений. Кроме того, значения полной и парциальной ширин J/ψ-мезонов впервые измерены напрямую, без привлечения данных сторонних экспериментов. Полученные нами значения согласуются с результатами предыдущих мировых экспериментов и могут быть использованы в российских и зарубежных научных центрах, а также служат заделом для международного проекта Супер Чарм-Тау фабрика, строительство которого планируется в России", - прокомментировала исследовательница.В институте отметили, что электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-4М и универсальный магнитный детектор КЕДР в ИЯФ СО РАН - уникальные российские установки, позволяющие проводить эксперименты по измерению параметров элементарных частиц с высокой точностью. Проведенные в институте измерения параметров J/ψ-мезона значительно улучшили среднемировые значения и были включены в мировую базу данных. Во многих экспериментах в физике элементарных частиц J/ψ-мезон играет роль "стандартной свечи", поэтому точность определения его параметров напрямую влияет на точность других экспериментов, добавили в ИЯФ СО РАН.

https://ria.ru/20221011/urfu-1822782086.html

https://ria.ru/20221004/nobel-1821389271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, российская академия наук, наука, новосибирск, новосибирская область