16:29 11.10.2022 (обновлено: 17:35 11.10.2022)
НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания
Генсек НАТО Столтенберг анонсировал проведение плановых учений сил ядерного сдерживания
Учения НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"В четверг я проведу заседание группы ядерного планирования. Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира. <…> На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень". — Прим. ред.)", — сообщил он.
Он заявил, что маневры якобы направлены "на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Генсек альянса также назвал учения обычными и ежегодными.
Отвечая на вопрос о том, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких маневров в нынешней напряженной международной обстановке, Столтенберг заверил, что они, напротив, якобы предотвращают эскалацию. По его мнению, отмена учений стала бы плохим сигналом.
Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.
В конце сентября в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.