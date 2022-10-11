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НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 11.10.2022
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НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания
НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 11.10.2022
НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания
НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:29
2022-10-11T17:35
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
йенс столтенберг
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.Он заявил, что маневры якобы направлены "на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Генсек альянса также назвал учения обычными и ежегодными.Отвечая на вопрос о том, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких маневров в нынешней напряженной международной обстановке, Столтенберг заверил, что они, напротив, якобы предотвращают эскалацию. По его мнению, отмена учений стала бы плохим сигналом.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.В конце сентября в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20221011/garantii-1823101886.html
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в мире, нато, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг, брюссель
В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Йенс Столтенберг, Брюссель
16:29 11.10.2022 (обновлено: 17:35 11.10.2022)
 
НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания

Генсек НАТО Столтенберг анонсировал проведение плановых учений сил ядерного сдерживания

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Учения НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"В четверг я проведу заседание группы ядерного планирования. Фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира. <…> На следующей неделе НАТО проведет давно запланированные учения по сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень". — Прим. ред.)", — сообщил он.
Он заявил, что маневры якобы направлены "на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Генсек альянса также назвал учения обычными и ежегодными.
Отвечая на вопрос о том, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких маневров в нынешней напряженной международной обстановке, Столтенберг заверил, что они, напротив, якобы предотвращают эскалацию. По его мнению, отмена учений стала бы плохим сигналом.
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Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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