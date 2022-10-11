https://ria.ru/20221011/ucheniya-1823155172.html

НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания

НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 11.10.2022

НАТО проведет плановые учения сил ядерного сдерживания

НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:29

2022-10-11T16:29

2022-10-11T17:35

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нато

ситуация в днр и лнр

йенс столтенберг

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. НАТО в ближайшее время проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.Он заявил, что маневры якобы направлены "на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания". Генсек альянса также назвал учения обычными и ежегодными.Отвечая на вопрос о том, не обсуждали ли страны НАТО возможность отмены таких маневров в нынешней напряженной международной обстановке, Столтенберг заверил, что они, напротив, якобы предотвращают эскалацию. По его мнению, отмена учений стала бы плохим сигналом.Заседания министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.В конце сентября в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221011/garantii-1823101886.html

https://ria.ru/20221011/lavrov-1823043094.html

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в мире, нато, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг, брюссель