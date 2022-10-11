https://ria.ru/20221011/twitter-1823111361.html

Инвестор Twitter подал иск против Маска

Инвестор Twitter подал иск против Маска - РИА Новости, 11.10.2022

Инвестор Twitter подал иск против Маска

Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:06

2022-10-11T14:06

2022-10-11T14:06

в мире

илон маск

twitter

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, передает агентство Блумберг.Истец Джузеппе Пампена утверждает, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение соцсети по первоначально согласованной цене, "по сути, признал, что все это время блефовал", отказываясь от сделки. По данным агентства, из иска следует, что обвинения Маска в адрес Twitter обвалили цену акций, нанеся ущерб инвесторам и одновременно поставив бизнесмена в более выгодное положение на переговорах.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221007/twitter-1822314186.html

https://ria.ru/20221007/biznes-1822113759.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, илон маск, twitter, сша