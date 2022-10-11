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Инвестор Twitter подал иск против Маска - РИА Новости, 11.10.2022
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Инвестор Twitter подал иск против Маска
Инвестор Twitter подал иск против Маска - РИА Новости, 11.10.2022
Инвестор Twitter подал иск против Маска
Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:06
2022-10-11T14:06
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, передает агентство Блумберг.Истец Джузеппе Пампена утверждает, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение соцсети по первоначально согласованной цене, "по сути, признал, что все это время блефовал", отказываясь от сделки. По данным агентства, из иска следует, что обвинения Маска в адрес Twitter обвалили цену акций, нанеся ущерб инвесторам и одновременно поставив бизнесмена в более выгодное положение на переговорах.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221007/twitter-1822314186.html
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в мире, илон маск, twitter, сша
В мире, Илон Маск, Twitter, США
14:06 11.10.2022
 
Инвестор Twitter подал иск против Маска

Bloomberg: инвестор Twitter подал иск против Маска, обвинив его в манипулировании ценой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Инвестор Twitter Inc. подал иск против миллиардера Илона Маска, обвинив его в манипулировании ценой акций компании, передает агентство Блумберг.
Истец Джузеппе Пампена утверждает, что Маск, согласившись в начале октября возобновить приобретение соцсети по первоначально согласованной цене, "по сути, признал, что все это время блефовал", отказываясь от сделки. По данным агентства, из иска следует, что обвинения Маска в адрес Twitter обвалили цену акций, нанеся ущерб инвесторам и одновременно поставив бизнесмена в более выгодное положение на переговорах.
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Маск объяснил, зачем он хочет купить Twitter
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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