https://ria.ru/20221011/tomsk-1822990133.html

Томская область сократит расходы на новогодние празднования

Томская область сократит расходы на новогодние празднования - РИА Новости, 11.10.2022

Томская область сократит расходы на новогодние празднования

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о существенном сокращении расходов на празднование Нового года в условиях проведения специальной... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:25

2022-10-11T08:25

2022-10-11T08:25

томская область

россия

томская область

томск

общество

владимир мазур

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765181611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3e512d9af6860ef3242b3fd68c5b79e.jpg

ТОМСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о существенном сокращении расходов на празднование Нового года в условиях проведения специальной военной операции и призвал чиновников часть зарплаты перечислять на экипировку для военных."Безусловно, поддержка наших бойцов на передовой для нас сейчас важнее всего. Это задача номер один, на которой мы не экономим. Кроме того, считаю неуместными и недопустимыми излишние траты на увеселения в текущих условиях", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что в связи с этим власти региона существенно сократят бюджетные расходы на новогодние гуляния. При этом ледовые городки, иллюминация и многое другое будет сохранено."Нельзя оставлять людей без праздника. Тем более детей, отцы которых ушли на фронт", - пояснил он.Губернатор также призвал всех глав территорий в Томской области обсудить форматы празднования Нового года с жителями, а не принимать решения самостоятельно."Напомню также, что я настоятельно рекомендую всем чиновникам переводить деньги на закупку экипировки для бойцов из своей зарплаты, как это делаю я", - добавил он.Ранее власти Томска сообщили о решении в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение в городе масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь призванным в рамках частичной мобилизации и их семьям.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221007/meropriyatiya-1822322035.html

https://ria.ru/20221010/plan-1822854186.html

россия

томская область

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, томская область, томск, общество, владимир мазур, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии