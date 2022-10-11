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Томская область сократит расходы на новогодние празднования - РИА Новости, 11.10.2022
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Томская область
https://ria.ru/20221011/tomsk-1822990133.html
Томская область сократит расходы на новогодние празднования
Томская область сократит расходы на новогодние празднования - РИА Новости, 11.10.2022
Томская область сократит расходы на новогодние празднования
Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о существенном сокращении расходов на празднование Нового года в условиях проведения специальной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:25
2022-10-11T08:25
томская область
россия
томская область
томск
общество
владимир мазур
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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ТОМСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о существенном сокращении расходов на празднование Нового года в условиях проведения специальной военной операции и призвал чиновников часть зарплаты перечислять на экипировку для военных."Безусловно, поддержка наших бойцов на передовой для нас сейчас важнее всего. Это задача номер один, на которой мы не экономим. Кроме того, считаю неуместными и недопустимыми излишние траты на увеселения в текущих условиях", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Мазур отметил, что в связи с этим власти региона существенно сократят бюджетные расходы на новогодние гуляния. При этом ледовые городки, иллюминация и многое другое будет сохранено."Нельзя оставлять людей без праздника. Тем более детей, отцы которых ушли на фронт", - пояснил он.Губернатор также призвал всех глав территорий в Томской области обсудить форматы празднования Нового года с жителями, а не принимать решения самостоятельно."Напомню также, что я настоятельно рекомендую всем чиновникам переводить деньги на закупку экипировки для бойцов из своей зарплаты, как это делаю я", - добавил он.Ранее власти Томска сообщили о решении в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение в городе масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь призванным в рамках частичной мобилизации и их семьям.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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россия, томская область, томск, общество, владимир мазур, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Томская область, Россия, Томская область, Томск, Общество, Владимир Мазур, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
08:25 11.10.2022
 
Томская область сократит расходы на новогодние празднования

Глава Томской области Мазур заявил, что регион сократит расходы на новогодние празднования

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк"Ледовый городок" в центре Томска
Ледовый городок в центре Томска - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"Ледовый городок" в центре Томска. Архивное фото
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ТОМСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял решение о существенном сокращении расходов на празднование Нового года в условиях проведения специальной военной операции и призвал чиновников часть зарплаты перечислять на экипировку для военных.
"Безусловно, поддержка наших бойцов на передовой для нас сейчас важнее всего. Это задача номер один, на которой мы не экономим. Кроме того, считаю неуместными и недопустимыми излишние траты на увеселения в текущих условиях", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Мазур отметил, что в связи с этим власти региона существенно сократят бюджетные расходы на новогодние гуляния. При этом ледовые городки, иллюминация и многое другое будет сохранено.
"Нельзя оставлять людей без праздника. Тем более детей, отцы которых ушли на фронт", - пояснил он.
Губернатор также призвал всех глав территорий в Томской области обсудить форматы празднования Нового года с жителями, а не принимать решения самостоятельно.
"Напомню также, что я настоятельно рекомендую всем чиновникам переводить деньги на закупку экипировки для бойцов из своей зарплаты, как это делаю я", - добавил он.
Ранее власти Томска сообщили о решении в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение в городе масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь призванным в рамках частичной мобилизации и их семьям.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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