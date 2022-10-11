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Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/svo-1823257005.html
Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров
Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров - РИА Новости, 11.10.2022
Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина, РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:56
2022-10-11T23:56
специальная военная операция на украине
донбасс
сергей шойгу
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина, выразив полную уверенность, что под его руководством спецоперация завершится успешно.В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Ему во вторник исполнилось 56 лет."За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь...", - сказал Кадыров.Он добавил, что надо жёстко поступать с террористами "всех мастей". Сегодня Украиной управляют настоящие "сатанисты и фашисты", поэтому надо показать силу и мощь, и освободить украинский народ от "этой нечисти и западной проклятой политики", отметил глава Чечни."На каждую пулю, пролетевшую нашу границу, мы должны ответить жёстким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией", - сказал Кадыров.Глава Чечни, пожелал Суровикину счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221010/surovikin-1822948188.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, сергей шойгу, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Общество
23:56 11.10.2022
 
Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров

Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина, выразив полную уверенность, что под его руководством спецоперация завершится успешно.
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Ему во вторник исполнилось 56 лет.
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:09Специальная военная операция на Украине
СБУ объявила в розыск генерала Суровикина
"За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь...", - сказал Кадыров.
Он добавил, что надо жёстко поступать с террористами "всех мастей". Сегодня Украиной управляют настоящие "сатанисты и фашисты", поэтому надо показать силу и мощь, и освободить украинский народ от "этой нечисти и западной проклятой политики", отметил глава Чечни.
"На каждую пулю, пролетевшую нашу границу, мы должны ответить жёстким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией", - сказал Кадыров.
Глава Чечни, пожелал Суровикину счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСергей ШойгуВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияУкраинаОбщество
 
 
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