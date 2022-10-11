https://ria.ru/20221011/surovikin-1823212231.html

Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения

Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения - РИА Новости, 11.10.2022

Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил командующему группировкой сил в зоне спецоперации РФ Сергею Суровикину и поздравил его с днем рождения, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:53

2022-10-11T18:53

2022-10-11T19:00

сергей суровикин

владимир путин

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

дмитрий песков

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил командующему группировкой сил в зоне спецоперации РФ Сергею Суровикину и поздравил его с днем рождения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Ему сегодня исполнилось 56 лет."Президент поздравил его по телефону", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822544115.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей суровикин, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр