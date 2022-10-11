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Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/surovikin-1823212231.html
Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения
Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения - РИА Новости, 11.10.2022
Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения
Президент России Владимир Путин позвонил командующему группировкой сил в зоне спецоперации РФ Сергею Суровикину и поздравил его с днем рождения, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:53
2022-10-11T19:00
сергей суровикин
владимир путин
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил командующему группировкой сил в зоне спецоперации РФ Сергею Суровикину и поздравил его с днем рождения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Ему сегодня исполнилось 56 лет."Президент поздравил его по телефону", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822544115.html
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сергей суровикин, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр
Сергей Суровикин, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:53 11.10.2022 (обновлено: 19:00 11.10.2022)
 
Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения

Путин по телефону поздравил командующего в зоне спецоперации Суровикина с днем рождения

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сергей Суровикин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил командующему группировкой сил в зоне спецоперации РФ Сергею Суровикину и поздравил его с днем рождения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Ему сегодня исполнилось 56 лет.
"Президент поздравил его по телефону", - сказал Песков.
Герой Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 22:30Специальная военная операция на Украине
Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СуровикинВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФДмитрий ПесковРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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