https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html

Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг

Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022

Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг

Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:55

2022-10-11T17:55

2022-10-11T18:30

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

россия

брюссель

специальная военная операция на украине

сергей рябков

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции."Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией", — утверждает он.Столтенберг пояснил, что НАТО оказывала поддержку Украине еще с 2014 года, но значительно нарастила военную помощь после начала специальной военной операции России. Это, по его словам, привело к тому, что значительно сократились запасы вооружения самих стран НАТО, поэтому теперь идет речь о наращивании производства.В Брюсселе с 12 по 13 октября пройдут заседания министров обороны стран НАТО.Как отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, такое заявление Столтенберга только подтверждает участие военного блока в войне против Москвы.Ранее во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила США и другие западные страны об опасности неконтролируемой эскалации. По его словам, возрастающая вовлеченность Америки и Европы в конфликт вокруг Украины вынуждает Россию предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС. С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, россия, брюссель, сергей рябков, сергей лавров, войска воздушно-космической обороны, владимир путин