17:55 11.10.2022 (обновлено: 18:30 11.10.2022)
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине поражением для альянса
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией", — утверждает он.
Столтенберг пояснил, что НАТО оказывала поддержку Украине еще с 2014 года, но значительно нарастила военную помощь после начала специальной военной операции России. Это, по его словам, привело к тому, что значительно сократились запасы вооружения самих стран НАТО, поэтому теперь идет речь о наращивании производства.
В Брюсселе с 12 по 13 октября пройдут заседания министров обороны стран НАТО.
Как отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, такое заявление Столтенберга только подтверждает участие военного блока в войне против Москвы.
Ранее во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила США и другие западные страны об опасности неконтролируемой эскалации. По его словам, возрастающая вовлеченность Америки и Европы в конфликт вокруг Украины вынуждает Россию предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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