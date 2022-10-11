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Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 11.10.2022
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг
Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:55
2022-10-11T18:30
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
россия
брюссель
специальная военная операция на украине
сергей рябков
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции."Для всех нас важно, чтобы Украина победила. &lt;…&gt; Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией", — утверждает он.Столтенберг пояснил, что НАТО оказывала поддержку Украине еще с 2014 года, но значительно нарастила военную помощь после начала специальной военной операции России. Это, по его словам, привело к тому, что значительно сократились запасы вооружения самих стран НАТО, поэтому теперь идет речь о наращивании производства.В Брюсселе с 12 по 13 октября пройдут заседания министров обороны стран НАТО.Как отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, такое заявление Столтенберга только подтверждает участие военного блока в войне против Москвы.Ранее во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила США и другие западные страны об опасности неконтролируемой эскалации. По его словам, возрастающая вовлеченность Америки и Европы в конфликт вокруг Украины вынуждает Россию предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС. С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221011/nato-1823147197.html
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, россия, брюссель, сергей рябков, сергей лавров, войска воздушно-космической обороны, владимир путин
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Россия, Брюссель, Специальная военная операция на Украине, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Войска воздушно-космической обороны, Владимир Путин
17:55 11.10.2022 (обновлено: 18:30 11.10.2022)
 
Победа России над Украиной станет поражением НАТО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг назвал победу России в конфликте на Украине поражением для альянса

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией", — утверждает он.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 16:05Специальная военная операция на Украине
Американский офицер раскрыл роль спецназа НАТО на Украине
Столтенберг пояснил, что НАТО оказывала поддержку Украине еще с 2014 года, но значительно нарастила военную помощь после начала специальной военной операции России. Это, по его словам, привело к тому, что значительно сократились запасы вооружения самих стран НАТО, поэтому теперь идет речь о наращивании производства.
В Брюсселе с 12 по 13 октября пройдут заседания министров обороны стран НАТО.
Как отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, такое заявление Столтенберга только подтверждает участие военного блока в войне против Москвы.
Ранее во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила США и другие западные страны об опасности неконтролируемой эскалации. По его словам, возрастающая вовлеченность Америки и Европы в конфликт вокруг Украины вынуждает Россию предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера.
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9 октября, 19:39
Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием
После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и союзники по НАТО начали накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Последствия взрывов в городе Днепр на Украине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00
Россия опустила на Запад асимметричную тьму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОРоссияБрюссельСергей РябковСергей ЛавровВойска воздушно-космической обороныВладимир Путин
 
 
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