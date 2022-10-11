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Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
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Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации
Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации
Льготные условия исчисления стажа в РФ планируется сохранить на время частичной мобилизации, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:47
2022-10-11T15:54
россия
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
частичная мобилизация в россии
ольга баталина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Льготные условия исчисления стажа в РФ планируется сохранить на время частичной мобилизации, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.Она напомнила, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж."Сейчас поступают вопросы относительно учета стажа тех категорий граждан, которые сейчас формируют свои пенсионные права на льготных условиях, в частности получают так называемый северный стаж или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсии. Задача - сохранить такие льготные условия исчисления стажа и в тот период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации", - сказала Баталина.Замминистра уточнила, что особенности учета такого стажа разрабатываются правительством.
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россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), частичная мобилизация в россии, ольга баталина
Россия, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Частичная мобилизация в России, Ольга Баталина
15:47 11.10.2022 (обновлено: 15:54 11.10.2022)
 
Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

Баталина: льготные условия исчисления стажа сохранят на время частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Льготные условия исчисления стажа в РФ планируется сохранить на время частичной мобилизации, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
Она напомнила, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж.
"Сейчас поступают вопросы относительно учета стажа тех категорий граждан, которые сейчас формируют свои пенсионные права на льготных условиях, в частности получают так называемый северный стаж или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсии. Задача - сохранить такие льготные условия исчисления стажа и в тот период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации", - сказала Баталина.
Замминистра уточнила, что особенности учета такого стажа разрабатываются правительством.
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РоссияОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Частичная мобилизация в РоссииОльга Баталина
 
 
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