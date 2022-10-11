https://ria.ru/20221011/stazh-1823141964.html

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

Льготное исчисление стажа сохранят на время частичной мобилизации

Льготные условия исчисления стажа в РФ планируется сохранить на время частичной мобилизации, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:47

2022-10-11T15:47

2022-10-11T15:54

россия

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

частичная мобилизация в россии

ольга баталина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Льготные условия исчисления стажа в РФ планируется сохранить на время частичной мобилизации, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.Она напомнила, что период службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой стаж."Сейчас поступают вопросы относительно учета стажа тех категорий граждан, которые сейчас формируют свои пенсионные права на льготных условиях, в частности получают так называемый северный стаж или стаж, который дает право на досрочное оформление пенсии. Задача - сохранить такие льготные условия исчисления стажа и в тот период, когда гражданин проходит военную службу по мобилизации", - сказала Баталина.Замминистра уточнила, что особенности учета такого стажа разрабатываются правительством.

https://ria.ru/20221011/adygeya-1823142535.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), частичная мобилизация в россии, ольга баталина