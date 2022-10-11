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КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823027060.html
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой - РИА Новости, 11.10.2022
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль, заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:22
2022-10-11T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
кгб белоруссии
ситуация в днр и лнр
россия
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль, заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель."Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу", — приводит его слова агентство Sputnik.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства. Ее планируют сформировать в течение двух дней.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов — это немногим более процента от общего мобилизационного ресурса.
https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html
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в мире, украина, белоруссия, кгб белоруссии, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, КГБ Белоруссии, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
11:22 11.10.2022 (обновлено: 12:17 11.10.2022)
 
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что перелом в спецоперации начнется в ноябре

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль, заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.
"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу", — приводит его слова агентство Sputnik.
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:57
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства. Ее планируют сформировать в течение двух дней.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов — это немногим более процента от общего мобилизационного ресурса.
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30 сентября, 10:58Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияКГБ БелоруссииСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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