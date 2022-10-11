https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823027060.html

КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой

КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой - РИА Новости, 11.10.2022

КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой

Переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль, заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:22

2022-10-11T11:22

2022-10-11T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

кгб белоруссии

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59923/15/599231576_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_c342162cb931f9e39e424b3352160fac.jpg

МИНСК, 11 окт — РИА Новости. Переломным моментом в конфликте на Украине может стать период с ноября по февраль, заявил глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель."Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу", — приводит его слова агентство Sputnik.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства. Ее планируют сформировать в течение двух дней.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов — это немногим более процента от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html

https://ria.ru/20220930/mir-1820526920.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, кгб белоруссии, ситуация в днр и лнр, россия