https://ria.ru/20221011/spch-1823013303.html

СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации

СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022

СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации

Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство документы и материалы о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации, сообщил член... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:40

2022-10-11T10:40

2022-10-11T10:44

общество

кирилл кабанов

валерий фадеев

владимир путин

россия

алтайский край

новосибирская область

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588337603_0:470:2791:2040_1920x0_80_0_0_deeb15592b6349c8010fbc59f0e7d5a7.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство документы и материалы о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации, сообщил член совета Кирилл Кабанов."Сегодня с председателем СПЧ Валерием Фадеевым мы будем обсуждать проблемы, выявленные в ходе частичной мобилизации. Речь пойдет не только про выплаты, но и про обязательные медицинские комиссии во время призыва, про вещевое обеспечение и уплату налогов. В общем, про всё то, что волнует граждан. По результатам будут подготовлены и направлены в правительство соответствующие документы", - написал Кабанов в своём Telegram-канале.По его словам, по мониторингу реализации указа президента по частичной мобилизации в адрес СПЧ поступает информация о том, что "в большинстве регионов страны власти не планируют осуществлять в качестве поддержки мобилизованных граждан и их семей единоразовые выплаты"."Причем, как правило, это регионы с низким уровнем достатка населения", - добавил Кабанов.Он отметил, что такая форма поддержки прежде всего необходима для семей этой категории военнослужащих, которые в большинстве случаев являются единственными работающими кормильцами."Некоторые чиновники из своих кабинетов заявляют, что никаких выплат не будет, поскольку граждане и так должны выполнять свой священный долг", - рассказал Кабанов.Ранее о выплатах мобилизованным в размере 100 тысяч рублей сообщили власти Алтайского края, Владимирской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Дагестана. В ХМАО размер выплат составит 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. В Самарской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей, а единовременная материальная помощь для мобилизованных в Московской области составит 200 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221010/plan-1822854186.html

россия

алтайский край

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кирилл кабанов, валерий фадеев, владимир путин, россия, алтайский край, новосибирская область, telegram (приложение)