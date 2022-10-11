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СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
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СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации
СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации - РИА Новости, 11.10.2022
СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации
Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство документы и материалы о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации, сообщил член... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:40
2022-10-11T10:44
общество
кирилл кабанов
валерий фадеев
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россия
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новосибирская область
telegram (приложение)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство документы и материалы о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации, сообщил член совета Кирилл Кабанов."Сегодня с председателем СПЧ Валерием Фадеевым мы будем обсуждать проблемы, выявленные в ходе частичной мобилизации. Речь пойдет не только про выплаты, но и про обязательные медицинские комиссии во время призыва, про вещевое обеспечение и уплату налогов. В общем, про всё то, что волнует граждан. По результатам будут подготовлены и направлены в правительство соответствующие документы", - написал Кабанов в своём Telegram-канале.По его словам, по мониторингу реализации указа президента по частичной мобилизации в адрес СПЧ поступает информация о том, что "в большинстве регионов страны власти не планируют осуществлять в качестве поддержки мобилизованных граждан и их семей единоразовые выплаты"."Причем, как правило, это регионы с низким уровнем достатка населения", - добавил Кабанов.Он отметил, что такая форма поддержки прежде всего необходима для семей этой категории военнослужащих, которые в большинстве случаев являются единственными работающими кормильцами."Некоторые чиновники из своих кабинетов заявляют, что никаких выплат не будет, поскольку граждане и так должны выполнять свой священный долг", - рассказал Кабанов.Ранее о выплатах мобилизованным в размере 100 тысяч рублей сообщили власти Алтайского края, Владимирской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Дагестана. В ХМАО размер выплат составит 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. В Самарской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей, а единовременная материальная помощь для мобилизованных в Московской области составит 200 тысяч рублей.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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общество, кирилл кабанов, валерий фадеев, владимир путин, россия, алтайский край, новосибирская область, telegram (приложение)
Общество, Кирилл Кабанов, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Россия, Алтайский край, Новосибирская область, Telegram (приложение)
10:40 11.10.2022 (обновлено: 10:44 11.10.2022)
 
СПЧ направит в правительство материалы о проблемах частичной мобилизации

Член СПЧ Кабанов: материалы о проблемах частичной мобилизации направят в правительство

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКирилл Кабанов
Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направит в правительство документы и материалы о проблемах, выявленных в ходе частичной мобилизации, сообщил член совета Кирилл Кабанов.
"Сегодня с председателем СПЧ Валерием Фадеевым мы будем обсуждать проблемы, выявленные в ходе частичной мобилизации. Речь пойдет не только про выплаты, но и про обязательные медицинские комиссии во время призыва, про вещевое обеспечение и уплату налогов. В общем, про всё то, что волнует граждан. По результатам будут подготовлены и направлены в правительство соответствующие документы", - написал Кабанов в своём Telegram-канале.
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По его словам, по мониторингу реализации указа президента по частичной мобилизации в адрес СПЧ поступает информация о том, что "в большинстве регионов страны власти не планируют осуществлять в качестве поддержки мобилизованных граждан и их семей единоразовые выплаты".
"Причем, как правило, это регионы с низким уровнем достатка населения", - добавил Кабанов.
Он отметил, что такая форма поддержки прежде всего необходима для семей этой категории военнослужащих, которые в большинстве случаев являются единственными работающими кормильцами.
"Некоторые чиновники из своих кабинетов заявляют, что никаких выплат не будет, поскольку граждане и так должны выполнять свой священный долг", - рассказал Кабанов.
Ранее о выплатах мобилизованным в размере 100 тысяч рублей сообщили власти Алтайского края, Владимирской, Томской, Иркутской, Новосибирской областей, а также Дагестана. В ХМАО размер выплат составит 250 тысяч рублей при заключении приказа при зачислении в воинскую часть и 250 тысяч рублей – по окончании периода частичной мобилизации. В Самарской области мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей, а единовременная материальная помощь для мобилизованных в Московской области составит 200 тысяч рублей.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
 
ОбществоКирилл КабановВалерий ФадеевВладимир ПутинРоссияАлтайский крайНовосибирская областьTelegram (приложение)
 
 
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