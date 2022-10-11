https://ria.ru/20221011/sokolovskiy-1823181165.html

Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой

Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой - РИА Новости, 11.10.2022

Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой

Рита Дакота показала, как проводит время с бывшим мужем Владом Соколовским. Видео она поделилась в своей социальной сети. На кадрах певец готовит экс-супруге... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:58

2022-10-11T17:58

2022-10-11T18:01

шоубиз

влад соколовский

рита дакота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823190695_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_1826411653903dd3a3a8e4f92067d9bd.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рита Дакота показала, как проводит время с бывшим мужем Владом Соколовским. Видео она поделилась в своей социальной сети. На кадрах певец готовит экс-супруге барбекю на ужин."Это мне бывший муж готовит ужин. Как вам расклад?" – написала Дакота. Артисты поженились в июне 2015 года. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Спустя два года Дакота и Соколовский развелись. Главной причиной расставания девушка назвала измены певца. Позже исполнители снова начали общаться. У Соколовского и Дакоты новые партнеры. В марте певец сообщил о рождении сына Давида.Ранее стало известно, что Соколовский обручился с возлюбленной на Бали.

https://ria.ru/20211020/sokolovskiy-1755446776.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

влад соколовский, рита дакота