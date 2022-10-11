17:58 11.10.2022 (обновлено: 18:01 11.10.2022)
Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой
Влад Соколовский приготовил ужин для бывшей жены Риты Дакоты
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкXV Юбилейная национальная телевизионная премия "МУЗ-ТВ 2017"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рита Дакота показала, как проводит время с бывшим мужем Владом Соколовским. Видео она поделилась в своей социальной сети. На кадрах певец готовит экс-супруге барбекю на ужин.
"Это мне бывший муж готовит ужин. Как вам расклад?" – написала Дакота.
© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Артисты поженились в июне 2015 года. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Спустя два года Дакота и Соколовский развелись. Главной причиной расставания девушка назвала измены певца. Позже исполнители снова начали общаться.
У Соколовского и Дакоты новые партнеры. В марте певец сообщил о рождении сына Давида.
Ранее стало известно, что Соколовский обручился с возлюбленной на Бали.
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