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Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой - РИА Новости, 11.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221011/sokolovskiy-1823181165.html
Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой
Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой - РИА Новости, 11.10.2022
Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой
Рита Дакота показала, как проводит время с бывшим мужем Владом Соколовским. Видео она поделилась в своей социальной сети. На кадрах певец готовит экс-супруге... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:58
2022-10-11T18:01
шоубиз
влад соколовский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рита Дакота показала, как проводит время с бывшим мужем Владом Соколовским. Видео она поделилась в своей социальной сети. На кадрах певец готовит экс-супруге барбекю на ужин."Это мне бывший муж готовит ужин. Как вам расклад?" – написала Дакота. Артисты поженились в июне 2015 года. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Спустя два года Дакота и Соколовский развелись. Главной причиной расставания девушка назвала измены певца. Позже исполнители снова начали общаться. У Соколовского и Дакоты новые партнеры. В марте певец сообщил о рождении сына Давида.Ранее стало известно, что Соколовский обручился с возлюбленной на Бали.
https://ria.ru/20211020/sokolovskiy-1755446776.html
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влад соколовский, рита дакота
Шоубиз, Влад Соколовский, Рита Дакота
17:58 11.10.2022 (обновлено: 18:01 11.10.2022)
 
Влад Соколовский провел вечер с бывшей женой Ритой Дакотой

Влад Соколовский приготовил ужин для бывшей жены Риты Дакоты

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкXV Юбилейная национальная телевизионная премия "МУЗ-ТВ 2017"
XV Юбилейная национальная телевизионная премия МУЗ-ТВ 2017 - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Рита Дакота показала, как проводит время с бывшим мужем Владом Соколовским. Видео она поделилась в своей социальной сети. На кадрах певец готовит экс-супруге барбекю на ужин.
"Это мне бывший муж готовит ужин. Как вам расклад?" – написала Дакота.
© @ritadakotaКадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
© @ritadakota
Кадр видео, опубликованного Ритой Дакотой
Артисты поженились в июне 2015 года. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Спустя два года Дакота и Соколовский развелись. Главной причиной расставания девушка назвала измены певца. Позже исполнители снова начали общаться.
У Соколовского и Дакоты новые партнеры. В марте певец сообщил о рождении сына Давида.
Ранее стало известно, что Соколовский обручился с возлюбленной на Бали.
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ШоубизВлад СоколовскийРита Дакота
 
 
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