https://ria.ru/20220321/sokolovskiy-1779253130.html

Влад Соколовский стал отцом во второй раз

Влад Соколовский стал отцом во второй раз - РИА Новости, 21.03.2022

Влад Соколовский стал отцом во второй раз

Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:52

2022-03-21T13:52

2022-03-21T13:52

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влад соколовский

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях.Он рассекретил имя ребенка – Дэвид.У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.

https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html

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2022

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, влад соколовский, шоу-бизнес