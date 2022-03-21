Рейтинг@Mail.ru
Влад Соколовский стал отцом во второй раз - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220321/sokolovskiy-1779253130.html
Влад Соколовский стал отцом во второй раз
Влад Соколовский стал отцом во второй раз - РИА Новости, 21.03.2022
Влад Соколовский стал отцом во второй раз
Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
шоубиз
знаменитости
влад соколовский
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/09/1562520954_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_51b05c9b7df95d31037ca2adfa5baa10.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях.Он рассекретил имя ребенка – Дэвид.У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/09/1562520954_142:0:2867:2044_1920x0_80_0_0_96b89df1776c0152d64296062df4b652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, влад соколовский, шоу-бизнес
13:52 21.03.2022
 
Влад Соколовский стал отцом во второй раз

Влад Соколовский и Ангелина Суркова стали родителями

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Премьера фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях.

"Некоторое время назад у нас родился малыш! И это самое невероятное счастье. По понятным всем причинам было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем, и не хотелось омрачать такой прекрасный повод! Так что мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся им с вами", – написал артист.

© Влад Соколовский VS-TEAM/TelegramФото в телеграме Влада Соколовского
Фото в телеграме Влада Соколовского
© Влад Соколовский VS-TEAM/Telegram
Он рассекретил имя ребенка – Дэвид.
У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 12:28Шоубиз
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие блокировки в Telegram
 
ШоубизЗнаменитостиВлад СоколовскийШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала