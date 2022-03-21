https://ria.ru/20220321/sokolovskiy-1779253130.html
Влад Соколовский стал отцом во второй раз
Влад Соколовский стал отцом во второй раз - РИА Новости, 21.03.2022
Влад Соколовский стал отцом во второй раз
Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
2022-03-21T13:52
шоубиз
знаменитости
влад соколовский
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/09/1562520954_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_51b05c9b7df95d31037ca2adfa5baa10.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Влад Соколовский стал отцом во второй раз. Сына ему родила возлюбленная Ангелина Суркова. Радостной новостью певец поделился в социальных сетях.Он рассекретил имя ребенка – Дэвид.У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
https://ria.ru/20220317/brukhunova-1778620355.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/09/1562520954_142:0:2867:2044_1920x0_80_0_0_96b89df1776c0152d64296062df4b652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, влад соколовский, шоу-бизнес
Влад Соколовский стал отцом во второй раз
Влад Соколовский и Ангелина Суркова стали родителями