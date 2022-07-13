Рейтинг@Mail.ru
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220713/sokolovskiy-1802128742.html
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали - РИА Новости, 13.07.2022
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали
Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:03
2022-07-13T11:03
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
влад соколовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802126957_239:0:2170:1086_1920x0_80_0_0_368fcc0ae4b3b5b9f39397dfd184ae89.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией.В комментариях порадовались за пару.Общий ребенок у пары родился в марте этого года. У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
https://ria.ru/20220621/garipova-1796972776.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802126957_481:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_d697ea9a28232ebad7cc3dc9aeb37ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, влад соколовский
11:03 13.07.2022
 
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали

Певец Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали

© @VSokoloVS / TelegramСкриншот публикации Влада Соколовского в его телеграм-канале
Скриншот публикации Влада Соколовского в его телеграм-канале
© @VSokoloVS / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией.

"Я волновался, как мальчишка, и это было прекрасно! Да, у нас все не как у всех, сначала ребенок, потом предложение, дальше свадьба! Но я так люблю эту историю, и она абсолютно уникальна, как и моя любимая", – написал артист.

В комментариях порадовались за пару.

"Это очень мило", "Счастья вашей семье", "Как красиво, как романтично, мои поздравления", – написали пользователи.

Общий ребенок у пары родился в марте этого года. У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
Пресс-конференция Дины Гариповой - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:13Шоубиз
Дина Гарипова впервые стала матерью
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесВлад Соколовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала