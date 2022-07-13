https://ria.ru/20220713/sokolovskiy-1802128742.html
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали - РИА Новости, 13.07.2022
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали
Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:03
2022-07-13T11:03
2022-07-13T11:03
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
влад соколовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802126957_239:0:2170:1086_1920x0_80_0_0_368fcc0ae4b3b5b9f39397dfd184ae89.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией.В комментариях порадовались за пару.Общий ребенок у пары родился в марте этого года. У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.
https://ria.ru/20220621/garipova-1796972776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802126957_481:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_d697ea9a28232ebad7cc3dc9aeb37ab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, влад соколовский
Соколовский обручился с возлюбленной на Бали
Певец Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали