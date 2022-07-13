https://ria.ru/20220713/sokolovskiy-1802128742.html

Соколовский обручился с возлюбленной на Бали

Соколовский обручился с возлюбленной на Бали - РИА Новости, 13.07.2022

Соколовский обручился с возлюбленной на Бали

Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:03

2022-07-13T11:03

2022-07-13T11:03

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влад соколовский

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Влад Соколовский обручился с возлюбленной Ангелиной Сурковой на Бали. У пары уже есть ребенок – сын Дэвид. Певец признался, что волновался перед церемонией.В комментариях порадовались за пару.Общий ребенок у пары родился в марте этого года. У Соколовского также есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, а в 2018 году ее родители развелись.

https://ria.ru/20220621/garipova-1796972776.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, влад соколовский