Рейтинг@Mail.ru
Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221011/sochi-1823002654.html
Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи
Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи - РИА Новости, 11.10.2022
Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи
Международный аэропорт Сочи обслужил около 120 тысяч транзитных пассажиров за девять месяцев 2022 года, рассказал РИА Новости директор по авиационной коммерции... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:56
2022-10-11T11:56
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
отдых в россии
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:200:3283:2047_1920x0_80_0_0_6e2ddfa5f16c98f5298575337eae2c34.jpg
СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужил около 120 тысяч транзитных пассажиров за девять месяцев 2022 года, рассказал РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.До 2022 года пассажиры, делающие пересадку в воздушной гавани курорта, должны были получать багаж, чтобы зарегистрироваться на другой рейс. С 1 июня аэропорт Сочи начал использовать новую технологию транзита чемоданов без их выдачи, что повлияло на востребованность услуги.Как рассказал Никонов, увеличению транзитного пассажиропотока предшествовали несколько новых факторов: закрытие аэропортов на юге страны, создание хаба в Сочи, развитие международной маршрутной сетки на самолетах российского производства "Суперджет 100" и приход новых зарубежных авиакомпаний.За прошедшие девять месяцев аэропорт обслужил около 120 тысяч путешественников, которые делали тут пересадку. Большая их часть направлялась в Стамбул, Анталью, Каир, Ереван, Даламан. Чаще всего это были клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга.С 24 февраля на юге России действует режим ограничения полетов в 11 аэропортов. Ограничения касаются гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Международный аэропорт Сочи совместно с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 миллиона пассажиров.
https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3be0895f3236904432e1e16c1fc4fb96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, сочи, отдых в россии, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, отдых в России, Аэропорт
11:56 11.10.2022
 
Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи

Международный аэропорт Сочи в текущем году обслужил более 100 тысяч транзитных пассажиров

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужил около 120 тысяч транзитных пассажиров за девять месяцев 2022 года, рассказал РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.
До 2022 года пассажиры, делающие пересадку в воздушной гавани курорта, должны были получать багаж, чтобы зарегистрироваться на другой рейс. С 1 июня аэропорт Сочи начал использовать новую технологию транзита чемоданов без их выдачи, что повлияло на востребованность услуги.
Как рассказал Никонов, увеличению транзитного пассажиропотока предшествовали несколько новых факторов: закрытие аэропортов на юге страны, создание хаба в Сочи, развитие международной маршрутной сетки на самолетах российского производства "Суперджет 100" и приход новых зарубежных авиакомпаний.
За прошедшие девять месяцев аэропорт обслужил около 120 тысяч путешественников, которые делали тут пересадку. Большая их часть направлялась в Стамбул, Анталью, Каир, Ереван, Даламан. Чаще всего это были клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга.
С 24 февраля на юге России действует режим ограничения полетов в 11 аэропортов. Ограничения касаются гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Международный аэропорт Сочи совместно с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 миллиона пассажиров.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00Туризм
Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмСочиотдых в РоссииАэропорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала