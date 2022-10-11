https://ria.ru/20221011/sochi-1823002654.html

Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи

Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи - РИА Новости, 11.10.2022

Названо число транзитных пассажиров, летящих с пересадкой в Сочи

Международный аэропорт Сочи обслужил около 120 тысяч транзитных пассажиров за девять месяцев 2022 года, рассказал РИА Новости директор по авиационной коммерции... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:56

2022-10-11T11:56

2022-10-11T11:56

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СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи обслужил около 120 тысяч транзитных пассажиров за девять месяцев 2022 года, рассказал РИА Новости директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.До 2022 года пассажиры, делающие пересадку в воздушной гавани курорта, должны были получать багаж, чтобы зарегистрироваться на другой рейс. С 1 июня аэропорт Сочи начал использовать новую технологию транзита чемоданов без их выдачи, что повлияло на востребованность услуги.Как рассказал Никонов, увеличению транзитного пассажиропотока предшествовали несколько новых факторов: закрытие аэропортов на юге страны, создание хаба в Сочи, развитие международной маршрутной сетки на самолетах российского производства "Суперджет 100" и приход новых зарубежных авиакомпаний.За прошедшие девять месяцев аэропорт обслужил около 120 тысяч путешественников, которые делали тут пересадку. Большая их часть направлялась в Стамбул, Анталью, Каир, Ереван, Даламан. Чаще всего это были клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга.С 24 февраля на юге России действует режим ограничения полетов в 11 аэропортов. Ограничения касаются гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Международный аэропорт Сочи совместно с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи, отдых в россии, аэропорт