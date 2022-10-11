https://ria.ru/20221011/shoygu-1823053960.html

Шойгу поручил сосредоточить внимание на занятиях с мобилизованными

Шойгу поручил сосредоточить внимание на занятиях с мобилизованными - РИА Новости, 11.10.2022

Шойгу поручил сосредоточить внимание на занятиях с мобилизованными

Министр обороны РФ Сергей Шойгу акцентировал внимание на подготовке мобилизованных офицерами с опытом СВО, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:14

2022-10-11T12:14

2022-10-11T12:21

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу акцентировал внимание на подготовке мобилизованных офицерами с опытом СВО, сообщило во вторник Минобороны России.Министр проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации."Заслушав доклад, Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественное проведение занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823051798.html

россия

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россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу