https://ria.ru/20221011/shaman-1823067279.html

Верховный шаман России поблагодарил за общий обряд в поддержку военных

Верховный шаман России поблагодарил за общий обряд в поддержку военных - РИА Новости, 11.10.2022

Верховный шаман России поблагодарил за общий обряд в поддержку военных

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил российских шаманов за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:39

2022-10-11T12:39

2022-10-11T12:40

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поблагодарил российских шаманов за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих."Шаманы великой родной нашей России, вы все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, чтобы они неуязвимы были для пуль и для опасности", – приводятся его слова на странице управления верховного шамана в социальной сети "ВКонтакте".Камлания, по информации управления, были проведены 9 октября в 9 часов утра по московскому времени в защиту земли, людей и Отечества, для поднятия и укрепления духа воинов и достижения победы над всеми врагами России. В нем приняли участие шаманы из Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга, Сочи, а также из Тувы и Хакасии.Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html

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общество, россия, владивосток, екатеринбург, республика тыва