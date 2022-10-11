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Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь - РИА Новости, 11.10.2022
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Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь
Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь - РИА Новости, 11.10.2022
Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь
Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:03
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут."У нас была определенная нехватка ржи. У нас предприятия импортировали рожь, а в этом году, я надеюсь, что мы обойдемся без этого и полностью покроем свои внутренние потребности, потому что рожь очень хорошего качества, первый-второй класс", - рассказала Лут.Она напомнила, что валовый сбор зерна в России в 2022 году ожидается в объеме 150 миллионов тонн, из них 100 миллионов - на пшеницу и 2,3 миллиона - на рожь. "Это, конечно, хороший показатель, потому что в прошлом году мы производили существенно меньше (соответствующего качества - ред.)", - сообщила Лут. Сейчас в России собрано около 75% от общего объема ржи, добавила она.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут
14:03 11.10.2022
 
Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь

Минсельхоз считает, что Россия в этом году сможет обойтись без импорта ржи

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"У нас была определенная нехватка ржи. У нас предприятия импортировали рожь, а в этом году, я надеюсь, что мы обойдемся без этого и полностью покроем свои внутренние потребности, потому что рожь очень хорошего качества, первый-второй класс", - рассказала Лут.
Она напомнила, что валовый сбор зерна в России в 2022 году ожидается в объеме 150 миллионов тонн, из них 100 миллионов - на пшеницу и 2,3 миллиона - на рожь. "Это, конечно, хороший показатель, потому что в прошлом году мы производили существенно меньше (соответствующего качества - ред.)", - сообщила Лут. Сейчас в России собрано около 75% от общего объема ржи, добавила она.
Сбор урожая зерна
11 августа, 04:37
InfoLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана Лут
 
 
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