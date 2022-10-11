https://ria.ru/20221011/rozh-1823109715.html

Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь

Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь - РИА Новости, 11.10.2022

Минсельхоз не исключил, что Россия в этом году не будет импортировать рожь

Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:03

2022-10-11T14:03

2022-10-11T14:03

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия в этом году может обойтись без импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельских пекарей первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут."У нас была определенная нехватка ржи. У нас предприятия импортировали рожь, а в этом году, я надеюсь, что мы обойдемся без этого и полностью покроем свои внутренние потребности, потому что рожь очень хорошего качества, первый-второй класс", - рассказала Лут.Она напомнила, что валовый сбор зерна в России в 2022 году ожидается в объеме 150 миллионов тонн, из них 100 миллионов - на пшеницу и 2,3 миллиона - на рожь. "Это, конечно, хороший показатель, потому что в прошлом году мы производили существенно меньше (соответствующего качества - ред.)", - сообщила Лут. Сейчас в России собрано около 75% от общего объема ржи, добавила она.

https://ria.ru/20220811/prodovolstvie-1808763205.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут