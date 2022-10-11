https://ria.ru/20221011/rostov-1823004802.html

Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет

Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет - РИА Новости, 11.10.2022

Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в новом году в регионе не будут тратить деньги на закупку новогодних украшений и проводить массовые... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:02

2022-10-11T10:02

2022-10-11T10:02

общество

василий голубев

ростовская область

telegram

новый год

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769957964_0:127:3149:1898_1920x0_80_0_0_b238f4d94855a3ba4b552fa43bcc373f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в новом году в регионе не будут тратить деньги на закупку новогодних украшений и проводить массовые масштабные мероприятия."С учётом ваших предложений принял решение - на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации", - написал он в Telegram.При этом губернатор напомнил тем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, что новогодние елки для детей проводились даже в Великую Отечественную войну. "Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно", - уточнил он.

https://ria.ru/20221011/tomsk-1822990133.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, василий голубев, ростовская область, telegram, новый год, россия