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Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет
Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет - РИА Новости, 11.10.2022
Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в новом году в регионе не будут тратить деньги на закупку новогодних украшений и проводить массовые... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:02
2022-10-11T10:02
2022-10-11T10:02
общество
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в новом году в регионе не будут тратить деньги на закупку новогодних украшений и проводить массовые масштабные мероприятия."С учётом ваших предложений принял решение - на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации", - написал он в Telegram.При этом губернатор напомнил тем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, что новогодние елки для детей проводились даже в Великую Отечественную войну. "Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно", - уточнил он.
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общество, василий голубев, ростовская область, telegram, новый год, россия
Общество, Василий Голубев, Ростовская область, Telegram, Новый год, Россия
Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет
Губернатор Ростовской области Голубев: масштабных новогодних мероприятий не будет