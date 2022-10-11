https://ria.ru/20221011/rebenok-1823124461.html

В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом

В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом - РИА Новости, 11.10.2022

В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом

Ребенка с сахарным диабетом из семьи беженцев из Мариуполя в Санкт-Петербурге обеспечат необходимыми лекарствами, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:57

2022-10-11T14:57

2022-10-11T14:57

общество

маргарита симоньян

санкт-петербург

мариуполь

единая россия

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Ребенка с сахарным диабетом из семьи беженцев из Мариуполя в Санкт-Петербурге обеспечат необходимыми лекарствами, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".Ранее RT сообщал, что беженцы из Мариуполя в Петербурге не могут получить лекарства для ребенка с сахарным диабетом. На 10-летнего мальчика есть все необходимые документы, но бесплатно получить инсулин и экспресс-тесты для определения уровня глюкозы не удается. По словам матери мальчика, им сказали ждать получения гражданства. Семья уже подала документы на получение паспорта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале попросила комитет по здравоохранению Петербурга ответить на запрос об обеспечении ребенка лекарствами.Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", ребенок из семьи беженцев будет обеспечен необходимыми лекарствами. Партия взяла на контроль эту ситуацию. Мальчик страдает сахарным диабетом и нуждается в инсулине и расходных материалах."Хотя мальчик получил на руки медицинский полис и закреплен за одной из поликлиник нашего города, до настоящего момента он не получал необходимого лекарственного обеспечения. Сегодня из СМИ мы узнали об этом инциденте и незамедлительно приняли меры. Дима получит всю необходимую помощь", ─ отметила региональный координатор федерального проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Яна Кабушка, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, теперь ситуация, в которой оказалась семья Зашивайко, находится на контроле петербургских единороссов, как и ситуация в семьях других беженцев.Комментарием городского комитета по здравоохранению РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220922/podderzhka-1818690489.html

https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html

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общество, маргарита симоньян, санкт-петербург, мариуполь, единая россия, здоровье - общество