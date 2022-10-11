https://ria.ru/20221011/rebenok-1823124461.html
В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом
В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом - РИА Новости, 11.10.2022
В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом
Ребенка с сахарным диабетом из семьи беженцев из Мариуполя в Санкт-Петербурге обеспечат необходимыми лекарствами, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:57
2022-10-11T14:57
2022-10-11T14:57
общество
маргарита симоньян
санкт-петербург
мариуполь
единая россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15542/23/155422390_0:25:468:288_1920x0_80_0_0_816485208c2a13c09ec3e278f98f32b2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Ребенка с сахарным диабетом из семьи беженцев из Мариуполя в Санкт-Петербурге обеспечат необходимыми лекарствами, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".Ранее RT сообщал, что беженцы из Мариуполя в Петербурге не могут получить лекарства для ребенка с сахарным диабетом. На 10-летнего мальчика есть все необходимые документы, но бесплатно получить инсулин и экспресс-тесты для определения уровня глюкозы не удается. По словам матери мальчика, им сказали ждать получения гражданства. Семья уже подала документы на получение паспорта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале попросила комитет по здравоохранению Петербурга ответить на запрос об обеспечении ребенка лекарствами.Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", ребенок из семьи беженцев будет обеспечен необходимыми лекарствами. Партия взяла на контроль эту ситуацию. Мальчик страдает сахарным диабетом и нуждается в инсулине и расходных материалах."Хотя мальчик получил на руки медицинский полис и закреплен за одной из поликлиник нашего города, до настоящего момента он не получал необходимого лекарственного обеспечения. Сегодня из СМИ мы узнали об этом инциденте и незамедлительно приняли меры. Дима получит всю необходимую помощь", ─ отметила региональный координатор федерального проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Яна Кабушка, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, теперь ситуация, в которой оказалась семья Зашивайко, находится на контроле петербургских единороссов, как и ситуация в семьях других беженцев.Комментарием городского комитета по здравоохранению РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220922/podderzhka-1818690489.html
https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html
санкт-петербург
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15542/23/155422390_26:0:442:312_1920x0_80_0_0_fbf90d6e63b29487518cfe735a953636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, маргарита симоньян, санкт-петербург, мариуполь, единая россия, здоровье - общество
Общество, Маргарита Симоньян, Санкт-Петербург, Мариуполь, Единая Россия, Здоровье - Общество
В Петербурге обеспечат лекарствами ребенка из Мариуполя с сахарным диабетом
В Петербурге "ЕР" поможет обеспечить лекарствами ребенка с сахарным диабетом из Мариуполя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт – РИА Новости.
Ребенка с сахарным диабетом из семьи беженцев из Мариуполя в Санкт-Петербурге обеспечат необходимыми лекарствами, сообщила
пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".
Ранее RT сообщал, что беженцы из Мариуполя в Петербурге не могут получить лекарства для ребенка с сахарным диабетом. На 10-летнего мальчика есть все необходимые документы, но бесплатно получить инсулин и экспресс-тесты для определения уровня глюкозы не удается. По словам матери мальчика, им сказали ждать получения гражданства. Семья уже подала документы на получение паспорта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
в своем Telegram-канале попросила комитет по здравоохранению Петербурга ответить на запрос об обеспечении ребенка лекарствами.
Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", ребенок из семьи беженцев будет обеспечен необходимыми лекарствами. Партия взяла на контроль эту ситуацию. Мальчик страдает сахарным диабетом и нуждается в инсулине и расходных материалах.
"Хотя мальчик получил на руки медицинский полис и закреплен за одной из поликлиник нашего города, до настоящего момента он не получал необходимого лекарственного обеспечения. Сегодня из СМИ мы узнали об этом инциденте и незамедлительно приняли меры. Дима получит всю необходимую помощь", ─ отметила региональный координатор федерального проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Яна Кабушка, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, теперь ситуация, в которой оказалась семья Зашивайко, находится на контроле петербургских единороссов, как и ситуация в семьях других беженцев.
Комментарием городского комитета по здравоохранению РИА Новости пока не располагает.