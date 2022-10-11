https://ria.ru/20221011/pvo-1823253943.html

Сенатор: передача ФРГ Украине ПВО IRIS-T не изменит ход спецоперации

Сенатор: передача ФРГ Украине ПВО IRIS-T не изменит ход спецоперации - РИА Новости, 11.10.2022

Сенатор: передача ФРГ Украине ПВО IRIS-T не изменит ход спецоперации

Передача Германией Украине комплексов ПВО IRIS-T не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:19

2022-10-11T23:19

2022-10-11T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

виктор бондарев

бондарев

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Передача Германией Украине комплексов ПВО IRIS-T не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Германия передала Украине первый из четырех обещанных комплексов ПВО IRIS-T SLM, сообщило в понедельник издание Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах."Вчерашний массированный удар Вооруженных Сил России по критической инфраструктуре Украины ускорил передачу немецкого комплекса ПВО, запланированную изначально на ноябрь. Но этот факт никак не воспрепятствует достижению целей нашей специальной военной операции: демилитаризации и денацификации Украины", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.По его словам, Германия не помогла Украине своей "щедростью", а, наоборот, внесла лепту в дальнейшую эскалацию конфликта, что пойдет не на пользу прежде всего самой Украине. "Поражение действующей власти Украины и ее армии – дело времени. И если бы "добрые" европейцы уже сейчас прекратили снабжать киевский режим оружием, многих жертв удалось бы избежать", - отметил сенатор.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221011/pvo-1823224067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктор бондарев, бондарев, владимир путин, германия, россия, нато, совет федерации рф, украина