https://ria.ru/20221011/pvo-1823171755.html

Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине

Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о поставках Украине систем ПВО и рассчитывает на дальнейшие усилия в этом направлении. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:08

2022-10-11T17:08

2022-10-11T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

владимир зеленский

джо байден

москва

россия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о поставках Украине систем ПВО и рассчитывает на дальнейшие усилия в этом направлении.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО."НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль. Союзники сохраняют единство в поддержке Украины. Министр обороны Украина Алексей Резников присоединится к нам завтра для участия в возглавляемой США контактной группе по Украине, а также ужине министров обороны НАТО. Мы обсудим самые срочные потребности Украины. Я приветствую недавние заявления союзников о предоставлении Украине современных систем воздушной обороны, другой техники… Ожидаю поставок в скором времени", - указал Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, но из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221011/nato-1823166879.html

https://ria.ru/20221011/postavki-1823116343.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, владимир зеленский, джо байден, москва, россия, украина, нато