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Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/pvo-1823171755.html
Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине
Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о поставках Украине систем ПВО и рассчитывает на дальнейшие усилия в этом направлении. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:08
2022-10-11T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
владимир зеленский
джо байден
москва
россия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о поставках Украине систем ПВО и рассчитывает на дальнейшие усилия в этом направлении.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО."НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль. Союзники сохраняют единство в поддержке Украины. Министр обороны Украина Алексей Резников присоединится к нам завтра для участия в возглавляемой США контактной группе по Украине, а также ужине министров обороны НАТО. Мы обсудим самые срочные потребности Украины. Я приветствую недавние заявления союзников о предоставлении Украине современных систем воздушной обороны, другой техники… Ожидаю поставок в скором времени", - указал Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, но из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221011/nato-1823166879.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир зеленский, джо байден, москва, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Джо Байден, Москва, Россия, Украина, НАТО
17:08 11.10.2022 (обновлено: 17:18 11.10.2022)
 
Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о поставках Украине систем ПВО и рассчитывает на дальнейшие усилия в этом направлении.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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НАТО сохраняет бдительность к ядерному потенциалу России, заявил генсек
"НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль. Союзники сохраняют единство в поддержке Украины. Министр обороны Украина Алексей Резников присоединится к нам завтра для участия в возглавляемой США контактной группе по Украине, а также ужине министров обороны НАТО. Мы обсудим самые срочные потребности Украины. Я приветствую недавние заявления союзников о предоставлении Украине современных систем воздушной обороны, другой техники… Ожидаю поставок в скором времени", - указал Столтенберг на пресс-конференции накануне начала заседаний глав минобороны блока.
Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, но из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские ракеты Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийДжо БайденМоскваРоссияУкраинаНАТО
 
 
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